Nadat Conor McGregor rechter vertelt dat hij 140 miljoen euro op één dag verdiende, reageert hij op doodsbedreigingen aan zijn adres Hans Op de Beeck

11u52 0 rv Meer Sport Circus McGregor hield gisteren halt in Blanchardstown District Court in Dublin, waar de kooivechter zich moest verantwoorden voor een niet betaalde verkeersboete. Net voordat hij veel te snel weg stoof in zijn BMWi8, liet 'The Notorious' de persmeute weten wat hij van het verhaal vindt als zou het gevreesde Kinahan-kartel achter hem aan zitten: "Come and get me! (Kom me maar pakken!)"

Alsof hij niet de rechtszaal, maar de octagon betrad. Te laat, in een training van Adidas, zich onaantastbaar wanend, met veel show en met een ego van Dublin tot Nieuw-Zeeland: zo presenteerde Conor McGregor zich gisteren voor rechter Miriam Walsh. Die had de Ier opgedragen persoonlijk uitleg te komen verschaffen nadat hij een oorspronkelijke snelheidsboete van 70 euro genegeerd had. Tot twee keer toe was hij niet komen opdagen - de eerste keer zou hij in Las Vegas vertoefd hebben, de tweede keer liet hij zich vertegenwoordigen door een zakenrelatie. Waarop een arrestatiebevel werd uitgeschreven en de UFC-ster toch maar opdaagde.

rv 'Dapper Don' Christie Kinahan is de bendeleider van het Kinahan-drugskartel.

Gevraagd naar waarom hij niet betaalde, zei McGregor: "Ik probeerde ze wel te betalen, maar het is me niet gelukt. 'That's it'. Waarop de rechter: 'That's not it'. (dat is het niet)." McGregor gaf vervolgens zijn schuld toe, waarop Walsh nog een origineel intermezzo in petto had. "Ik moet je de vraag stellen: hoeveel verdien je? Dat mag misschien stom klinken, maar ik wil het toch vragen. Zeg me alsjeblieft niet dat je op een dag 110 miljoen euro verdiend heb?" Waar haast elk bekend iemand zou weigeren op die vraag te antwoorden, zei 'The Notorious' simpelweg: 140 miljoen." Daarmee verwijst hij naar zijn aandeel in 'The Money Fight' van de voorbije zomer, waarin hij tegen de Amerikaanse bokser Floyd Mayweather voor de eer maar vooral het geld kampte.

rv De Black Forge Inn is inmiddels de bekendste pub in Ierland.

De rechter zei hem nog dat hij er stil bij moet staan dat hij niet de enige weggebruiker is. "Ik verontschuldig me en zal de boete betalen". Die is inmiddels opgelopen tot 400 euro, te betalen binnen de twee maanden. Waarop hij nog het voorstel kreeg dat bedrag in schijven af te lossen... En hij zich uit de voeten maakte in de zwarte BMWi8 ter waarde van bijna 300.000 euro.

AFP Met zuster Erin, tijdens de première van zijn documentaire 'Conor McGregor: Notorious' op 1 november.

Het mag duidelijk zijn dat McGregor zich weinig aantrekt van de hele heisa, waarbij zijn leven op het spel zou staan nadat hij in de nacht van zondag op maandag in de Ierse pub 'Black Forge Inn' met leden verwant aan het Kinahan-drugskartel rel had. Ook de vader van Conor, Tony McGregor, liet in de 'Irish Mirror' weten wat hij van het verhaal vindt. "Nonsens", aldus Tony. "Absolute nonsens. Zo ridicuul dat het grappig wordt. Wij hebben helemaal niets te vrezen. Niemand zit achter ons. Wij zijn een familie die zich aan de wet houdt en we zullen een familie blijven die zich aan de wet houdt. Kijk, ik ga net op dit eigenste moment mijn tv-abonnement betalen. Voor mij is 95% van dat verhaal nonsens, de andere 5% is zwaar overdreven. That's it."

Photo News Tony McGregor.

AFP Samen met zijn partner Dee.

Photo News De UFC 'Double Champion' met Conor Jr.