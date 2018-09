Naast Red Dragons houdt ook Vital Heynen Belgische eer op WK volleybal hoog: "Kan hier niet beter doen dan op WK 2014" Bart Fieremans in Italië

14 september 2018

08u00

Bron: Eigen berichtgeving 0 Meer Sport Nooit een saai ­moment met Vital Heynen (49). Dat ­weten ze intussen ook bij Polen, dat de coach dit jaar van België afsnoepte. Heynen startte het WK volleybal met zes op zes, maar ondervindt bij de titelverdediger een torenhoge druk. "Ik kan voor Polen nooit beter doen dan op het vorige WK."

Niet alleen de Red Dragons verdedigen België op dit WK, ook ­Heynen kan als bondscoach van Polen ons land eer bezorgen. Voor Heynen is Polen zijn grootste uitdaging ooit. Het land is een ­absolute volleygrootmacht met olympisch goud en twee WK-­titels – waaronder de vorige ­editie van 2014 – op het palmares, volleybal is er hyperpopulair en de verdiensten navenant.

En toch raakte Polen na dat WK-succes in 2014 in het slop. Met het EK vorig jaar als dieptepunt. Niet eens in de kwartfinale: not done. De dienstdoende coach moest weg, en ook zijn opvolger mocht snel beschikken. Polen had wel onthouden hoe Heynen op dat EK had verrast met het beste ­resultaat voor België ooit. Heynen heeft de naam, waar hij ook komt, een team beter te maken. Ook als coach van Duitsland had hij ­verrast met WK-brons.

Busje al weg

Genoeg adelbrieven dus, en het verbaast niet dat Heynen bij zijn sollicitatie andere Poolse kandidaten van tafel blies. Overtuigen kan hij als de beste, babbelen ook. Soms té veel zelfs, bleek al op dit WK. Bij een persmoment van alle coaches in groep D in het Bulgaarse Varna stond Heynen na het officiële deel nog talloze individuele interviews toe. Het duurde zo lang – de Poolse mediahorde in het volleybal is groot – dat het busje van de organisatie dat de coaches terug naar het spelershotel moest brengen, al weg was. Oeps, de Belg over het hoofd gezien.

Zo tweette Heynen dan, met ­smileys: "Is dit mijn fout? Was de laatste om interviews te geven en de minibus is al weg. Geen idee hoe ik terug naar mijn hotel moet. Wandelen is 15 km, terwijl de ­videosessie over een halfuur start. Kan iemand mijn spelers vertellen dat ik wat te laat zal zijn?" Een taxi zou soelaas brengen. Maar Heynen houdt niet van organisatorische chaos. Zo maakte hij zich ook druk dat hij één dag voor de match tegen Cuba nog niet over een officiële kern van Cuba ­beschikte.

Hoofddoel: Tokio 2020

De eerste twee hordes in zijn ­poule nam Polen intussen al met succes. Cuba verloor met 3-1, en gisteren kreeg zwak broertje ­Puerto Rico een logische 3-0-klets. Heynen mag met Polen op dit WK geen gezichtsverlies ­lijden. Een medaille lijkt een must om van een geslaagd toernooi te spreken. "Al is één ding zeker: ik kan met Polen nooit beter doen dan vier jaar geleden", zei Heynen met een kwinkslag. "Ik heb wel het gevoel dat we een goed kampioenschap zullen spelen. Alles is aanwezig." Heynen heeft potentieel goud in handen, met enkele youngsters die als beloften al alles stuk speelden. Geef ze nog wat tijd, het hoofddoel van Heynen ligt op de Spelen in Tokio.

Toch is dit WK voor Heynen al een groot toegangsexamen: werkt zijn methodiek bij een absoluut topland? De Poolse media staan bol van verhalen over zijn fanatieke, energieke maar ook onconventionele aanpak. Hij roteert graag, zit heel kort op de spelers en veegt ze de mantel uit indien nodig. Of de Poolse vedetten dat slikken? De resultaten zullen moeten volgen. Eind vorige maand had Lukasz Kadziewicz, een Poolse ex-international, al publiek gewag gemaakt van een clausule dat Heynen zou moeten opstappen als Polen niet bij de top zes op dit WK eindigt. Sport Pro Agency, het management van Heynen, ontkende krachtig: "Er bestaat geen clausule over een ­resultaatsverbintenis. Wel kan Heynen op eigen verzoek zijn contract beëindigen na het ­seizoen 2018 en 2019. Hij vindt dat de basis van samenwerking wederzijdse goede wil moet zijn."