Naast haar 871 euro krijgt Nina Derwael toch nog extra bonus van 3.900 euro Valerie Hardie

06u54 3 Photo News

871 euro, het equivalent van 1.000 Zwitserse frank, dat is wat de Internationale Gymfederatie (FIG) Nina Derwael als premie uitkeerde voor haar bronzen medaille op het WK. Een aanfluiting voor zo'n topprestatie en een oefening waar twee jaar trainen in kruipt, maar gelukkig kent ook de Vlaamse Gymfed haar een bonus toe: 3.900 euro. Voor haar EK-goud kreeg Derwael in april al een premie van 2.500 euro toegekend van de Gymfed. Als de Truiense zich in Montreal tot wereldkampioene had gekroond, dan had ze op 7.000 euro kunnen rekenen - nog altijd een stuk meer dan de 2.600 euro die de Chinese Yilin Fan van de FIG opstreek voor haar wereldtitel.