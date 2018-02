Na uitgelekte sekstape en racistische uitlatingen flirt worstelicoon Hulk Hogan met comeback: "Heb een aantal dingen recht te zetten" XC

Twee jaar nadat de WWE ( World Wrestling Entertainment) een van hun grootste sterren uit de geschiedenis ontsloeg wegens racistische uitlatingen, flirt diezelfde ster nu openlijk met een comeback: Hulk Hogan (64). "Ik hoop terug te keren naar mijn 'worstelfamilie'."

Hogan, wiens officiële naam Terry Gene Bollea luidt, liet in een video van TMZ verstaan dat hij klaar is voor een comeback in de worstelwereld. "Ik zou graag het laatste verhaal uit de geschiedenis van Hulk Hogan willen veranderen. Ik heb een aantal dingen recht te zetten, zodra de tijd voor beide partijen goed is. We zijn allemaal oké met elkaar en hebben hetzelfde doel voor ogen."

Racistische uitlatingen en uitgelekte sekstape

Hogan werd ruim twee jaar geleden ontslagen nadat een geluidsopname van hem naar buiten kwam, waarin de worstelheld van weleer racistische opmerkingen maakte. Dat schoot bij WWE in het verkeerde keelgat en dus werd 'The Hulk', ondanks nederige excuses, de laan uitgestuurd.

De afgelopen jaren zijn sowieso roerig geweest voor Hogan. Zo werd er een sekstape van hem gepubliceerd op het weblog Gawker. Op de beelden, die zonder Hogans medeweten werden opgenomen, is te zien hoe de voormalig worstelaar seks heeft met de vrouw van zijn toenmalige beste vriend.

Hogan klaagde Gawker aan, na een slepende rechtszaak besloot een jury dat Gawker 115 miljoen dollar (102 miljoen euro) aan schadevergoeding moet betalen. Later kwam daar nog eens een bedrag van 25 miljoen (22 miljoen euro) dollar bovenop. Met het totaalbedrag van 140 miljoen dollar (124 miljoen euro) wilde de jury duidelijk maken dat Gawker een grens had overschreden.