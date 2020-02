Na het judogoud in Parijs: Matthias Casse nieuwe nummer één op wereldranking GVS

10u57 0 Meer sport Judoka Matthias Casse is de nieuwe nummer 1 van de wereld in de categorie tot 81 kilogram na zijn gouden medaille op de grandslam in Parijs, het officieuze wereldkampioenschap. De vicewereldkampioen steekt met 7.504 punten de Israëlische wereldkampioen Sagi Muki voorbij.

De 22-jarige Casse versloeg in de finale Sharofiddin Boltaboev (IJF 13) uit Oezbekistan, die in de golden score een derde bestraffing achter zijn naam kreeg wegens passief vechten. Voor de Europese kampioen was het zijn eerste titel op een grandslamtoernooi.

In Parijs verloor Muki in de kwartfinales van Boltaboev. In de herkansingen ging de Israëliër onderuit tegen de Canadees Antoine Valois-Fortier (IJF 8).