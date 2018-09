Na het exploot van de Belgian Cats: ook deze Belgische ploegen triomfeerden op het grote toneel MDB

26 september 2018

13u10 0 Meer Sport De Belgian Cats verbaasden gisteren de basketbalwereld door vicewereldkampioen en Europees kampioen Spanje te verslaan. Ze werden zo groepswinnaar, maar het was niet het eerste exploot van een Belgisch team op het hoogste niveau. Onderstaande zeges in ploegsporten bezorgen ons nog steeds kippenvel.

November 2001: tennisvrouwen slepen Fed Cup in de wacht

Een flinke streep geschiedenis in het Belgische tennis. In 2001 eindigen de tennisvrouwen in hun poule met onder meer Spanje, Duitsland en Australië helemaal bovenaan. Zo mochten ze in Madrid tegen Rusland strijden voor de eindzege. Alle ogen waren uiteraard gericht op 'leading ladies' Justine Henin en Kim Clijsters. De twee tennistoppers deden ook wat ze moesten doen. Henin won van Nadia Petrova, Clijsters deed hetzelfde tegen Elena Dementieva. België mocht zo voor het eerst pronken met de Fed Cup.

Augustus 2008: jonge Duivels plaatsen zich voor halve finale op de Spelen

De Olympische Spelen van 2008 in Peking. Daar waar de kiem werd gelegd voor het huidige succes van de Rode Duivels. In Groep C moeten onder meer de jonge Kompany, Vertonghen, Vermaelen en Dembélé hun meerdere erkennen in Brazilië, maar ze stoten wel door. In een kwartfinale tegen grootmacht Italië vielen de Belgen al snel met z'n tienen na rood voor Vermaelen. De jonge Duivels knokten echter terug en Moussa Dembélé ontbond zijn duivels helemaal. Met een schitterende solo zorgde hij voor de 2-3. Nigeria en opnieuw Brazilië bleken uiteindelijk te sterk zodat België op de vierde plaats strandden.

September 2013: Yellow Tigers verbazen met brons op EK

Onverhoopt, maar daarom niet minder mooi. De Yellow Tigers verbaasden op het EK volleybal in 2013 vriend en vijand door Servië het nakijken te geven in de strijd om de bronzen medaille. Na een spannende vijfsetter trokken onze Belgische volleybalvrouwen aan het langste eind. Servië was als uittredend Europees kampioen en nummer 7 op de wereld op dat moment nochtans een naam als een klok in het volleybal. Het gaf de historische medaille nog wat meer glans.

November 2015: U17 pakken brons op WK voetbal

Een thriller van formaat. Op het WK voor de U17 in Chili streden de jonge Rode Duivels tegen Mexico voor de bronzen plak en in die strijd trad Dante Vanzeir helemaal op het voorplan. Hij bracht de 1-0 aan en zorgde zelf voor de nieuwe voorsprong, maar telkens wisten de Mexicanen weer gelijk te maken. Totdat Vanzeir in de extra tijd opnieuw op doelman Romero afstormde. Koelbloedig legde hij het leer in doel: 3-2 en brons voor België.

Augustus 2016: Red Lions troeven Nederland af op de Spelen

De Belgische hockeymannen leggen een droomparcours af op de Olympische Spelen in Rio de Janeiro. Enkel de kers op de taart - lees goud - ontbrak. Onderweg naar de finale legden ze 's werelds nummer één Australië over de knie, maar ook de zege tegen Nederland mocht gezien worden. Onze noorderburen startten als de topfavoriet om het goud in de wacht te slepen, maar daar stak België met een 3-1-zege een stokje voor. "Ik heb tranen van geluk geweend", moest Félix Denayer toegeven.

Augustus 2017: Red Lions winnen met 0-5 tegen Nederland op EK hockey

Een handje vol. Op het EK hockey van 2017 zetten de Red Lions onze noorderburen op eigen bodem helemaal te kijk. De hockeymannen trakteerden Oranje in de groepsfase op een 0-5-nederlaag. Het betekende de grootste nederlaag op een EK voor Nederland. "Een ongekend pak slaag", klonk het toen in de Nederlandse kranten. Onze noorderburen namen in de finale van datzelfde EK wel revanche door België met 4-2 te kloppen en zich zo te kronen tot Europese kampioenen.

Onze noorderburen even lekker wandelen gestuurd! 😍 #forfaitcijfers@BELRedLions pic.twitter.com/XHLDLfwZaK Play Sports(@ playsports) link

Augustus 2017: eerste EK-medaille voor Red Panthers

Net als de mannen verkopen ook de hockeyvrouwen hun huid duur op het EK in Nederland. In hun groep namen ze de maat van Spanje zodat de Red Panthers nog konden meestrijden voor de medailles waarna Duitsland volgde. Onze landgenotes kropen in de huid van de underdog, maar daar was in de halve finale niet veel van te zien. De Red Panthers klopten de Duitsers met 1-0 en plaatsten zich zo voor hun eerste EK-finale ooit. Uiteindelijk werd het zilver nadat Nederland zich een maatje te groot toonde.

Juli 2018: Rode Duivels kloppen titelfavoriet Brazilië op het WK

Iets dat nog het vers in het geheugen ligt en sommige fans weer doet wegdromen: de zege van de Rode Duivels tegen vijfvoudig wereldkampioen Brazilië. In de kwartfinale keken Hazard en co niemand minder dan Neymar in de ogen, maar de Rode Duivels waren allerminst onder de indruk. Gewapend met een tactisch masterplan van Roberto Martínez deden ze de Brazilianen meer dan blozen. Fernandinho hielp eerst nog een handje met een owngoal, waarna Kevin De Bruyne met een fantastische streep het lot van de Brazilianen bezegelden: 2-1. Hoewel de Duivels vol voor de wereldtitel gingen, keerden ze met een bronzen medaille na een memorabel WK weer huiswaarts.