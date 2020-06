Na drie maanden zonder rally crasht Thierry Neuville zwaar tijdens geheime testdag in Finland GVS

11u36 10 Rally Een herstart in mineur. Na drie maanden zonder rally kon Thierry Neuville zich eindelijk weer uitleven in zijn Hyundai. De testdag in Finland eindigde echter op een valse noot, onze landgenoot crashte zwaar op het gladde parcours. Als bij wonder geraakten hij en co-piloot Gilsoul niet gewond.

Na een pauze van drie maanden - de Rally van Mexico (12-15 maart) was de laatste race voor het coronavirus uitbrak - kroop Thierry Neuville gisteren weer achter het stuur van zijn Hyundai i20. De autofabrikant organiseerde een geheime WRC-test in Finland, met toestemming van de FIA (Fédération Internationale de l’Automobile).

Op het einde van de testdag liep het volledig fout. In een snelle, linke bocht verloor onze 31-jarige landgenoot de controle over het stuur. Net daarvoor zou het zijn beginnen regenen, waardoor de baan er plots gevaarlijk kwam bij te liggen. De Hyundai ging volgens de Finse gespecialiseerde website Rallit over kop en belandde zoals op onderstaande foto te zien is op zijn zijkant. De wagen was flink toegetakeld, als bij wonder kropen Neuville en co-piloot Nicolas Gilsoul ongeschonden uit de auto. “Toen we op een rots reden die verborgen zat in de grond, brak een wiel af van onze wagen. Maar we zijn allebei in orde”, gaf Neuville na de crash een korte reactie.

Turkije in september?

De mecaniciens doen er op dit moment alles aan om de auto klaar te krijgen voor de tweede test van vandaag. Omdat het chassis niet is geraakt, is er hoop.

Het WK Rally 2020 is door de coronacrisis helemaal overhoop gehaald. Slechts drie manches werden tot nu toe afgewerkt. Neuville won de openingswedstrijd in Monte Carlo en staat op een derde plek in het algemene klassement. Chili, Argentinië, Portugal, Kenia, Finland, Nieuw-Zeeland en Wales werden nadien geannuleerd. De FIA hoopt in september te hervatten met de Rally van Turkije, nadien zouden er met Italië, Duitsland, en Japan nog drie rally’s plaatsvinden.

This is the corner and the direction earlier yesterday where Neuville crashed. You'll get an idea of the speed. pic.twitter.com/j0w5RmqXzS Rallirinki / Teemu(@ HartusvuoriWRC) link