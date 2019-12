Na de ‘Unfinished Business’: Verhoeven en Badr knokken om wereldtitel kickboksen in uitverkochte voetbalarena GVS

21 december 2019

10u18 0 Kickboksen Na drie jaar wachten is het zover. Vanavond neemt wereldkampioen kickboksen bij de zwaargewichten Rico Verhoeven (30) het op tegen uitdager en grote rivaal Badr Hari (35). Die laatste zint op revanche nadat hij in 2016 geblesseerd opgaf. “Nu krijgen we een écht gevecht. Dit wordt een knalwedstrijd.” Liefst 31.000 fans zullen het kamp bijwonen in voetbalstadion GelreDome.

Een suf einde. Zo wordt teruggekeken naar het kamp tussen beide heren op 11 december 2016. De Nederlander Verhoeven incasseerde eerst, maar dwong Hari - hij bezit de dubbele nationaliteit maar vecht onder Marokkaanse vlag - nadien tot opgave. Na drie forse uithalen begaf de elleboog van Hari het. “Dat was gewoon een uitvlucht, een uitgestelde executie”, noemde Verhoeven de vroegtijdige aftocht. De kickboksers en hun entourage spraken meteen een rematch af, in de zomer van 2017 zouden beide kemphanen elkaar opnieuw bekampen. Omdat Hari eerst een halfjaar in de gevangenis zat wegens mishandeling en nadien ook nog eens tegen de dopinglamp liep, vindt die herkansing pas vanavond plaats. Ín de GelreDome, het voetbalstadion van Vitesse. De 31.000 tickets zijn sinds gisteren de deur uit.

Gisteren keken de kickboksers elkaar lang in de ogen tijdens de staredown en kwam er zowaar een handdruk en een omhelzing aan te pas - wellicht ingegeven door de sterk verscherpte veiligheidsmaatregelen die vooraf al zijn genomen rond het gevecht -, donderdag vond de persconferentie plaats. Met de nodige trash talk. De twee beloofden elkaar te slopen - uiteraard. Verhoeven - die vier maanden op trainingskamp ging om zich optimaal voor te bereide - lachte met de ‘Badr-army’. “Hij neemt altijd mensen mee die alleen maar lawaai maken. Daar put hij dan de nodie kracht uit. Allemaal met een ‘Badr-army-hoodie’ aan. En maar herrie maken.”

“We gaan alleszins de mensen geven waar ze voor komen”, vertelde Badr - vier kilo lichter dan drie jaar geleden. “Ik sta er nu heel goed voor en kan weer rekenen op een pak fans. Het is een hele lange voorbereiding geweest. Ik ben in bloedvorm. Nu krijgen we tenminste een écht gevecht. Een knock-out? We zullen wel zien.” In tegenstelling tot het duel in 2016, dat ‘Unfinished Business’ als bijnaam meekreeg, staat nu wél de wereldtitel bij de zwaargewichten op het spel. “Ja, dit wordt een knalwedstrijd”, aldus Badr.

Het titanengevecht tussen Verhoeven en Hari begint op z’n vroegst om 22u.