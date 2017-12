Na de commotie over uitspraak-Trump: Lindsey Vonn skiet naar 78ste Wereldbekerzege LPB

12u37

Bron: Belga 0 AFP Meer Sport Lindsey Vonn heeft de Super-G in het Franse Val d'Isère op haar naam geschreven. Het was voor de 33-jarige Amerikaanse skivedette de 78ste Wereldbekerzege in haar carrière, waarmee ze haar eigen record aanscherpte.

Vonn haalde het in 1:04.86 voor de Italiaanse Sofia Goggia, tweede op 31 honderdsten. De Noorse Ragnhild Mowinckel vervolledigde op 39 honderdsten het podium.

Het was al van januari geleden dat Vonn nog eens mocht vieren in een Wereldbekerwedstrijd. Met 78 zeges nadert ze tot op acht stuks van de Zweed Ingemar Stenmark, de absolute recordhouder. De voorbije week kwam Vonn nog in het oog van een storm op sociale media met een uitspraak over Donald Trump.

De Liechtensteinse Tina Weirather haalde de finish niet, maar blijft leider in de Wereldbeker Super-G. De Amerikaanse Mikaela Shiffrin, die de algemene Wereldbekerstand aanvoert, stond niet aan de start. Zondag staat in Val d'Isère opnieuw een Super-G op het programma.

REUTERS

Photo News

AFP