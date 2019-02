Na commotie stelt Belgische atletiekbond in overleg met atleten nieuwe gedragscode op voor EK indoor DMM

24 februari 2019

13u28

Bron: Belga 0 Meer Sport Na de commotie van de voorbije dagen rond een nieuwe gedragscode heeft de Koninklijke Belgische Atletiekbond (KBAB) een andere conventie voor het komende EK indoor in Glasgow (1-3 maart) opgesteld, na overleg met een delegatie van de betrokken atleten.

“De KBAB heeft de voorbije dagen, in het licht van de ontstane situatie rond de ‘gedragscode betreffende kledijvoorschriften en afstand van portretrecht in het kader van de selectievoorwaarden door de Koninklijke Belgische Atletiekbond’, een delegatie van de betrokken atleten uitgebreid geconsulteerd”, zo stelt de KBAB in een persbericht.

“Op basis hiervan, en in nauw overleg met de betrokkenen, werd een nieuwe gedragscode opgesteld die in functie van selectie voor het EK indoor te Glasgow gehanteerd zal worden. Daarnaast engageert de KBAB zich om in de komende periode in overleg met de betrokkenen een langere termijn oplossing voor de toekomstige kampioenschappen uit te werken.”

“De KBAB betreurt ten slotte de ontstane commotie en hoopt dat met de bereikte overeenstemming rond deze nieuwe gedragscode voor het EK indoor de focus nu weer kan liggen op het sportieve, zodat de atleten zich volop kunnen toespitsen op de competitie.”

Morgen om 18u zal de KBAB de Belgische selectie voor Glasgow aankondigen. Dat zou eerst afgelopen donderdag gebeuren, maar dat persmoment werd uitgesteld omdat verschillende atleten weigerden om de nieuwe gedragscode te ondertekenen. De bewuste code bestond uit twee onderdelen: enerzijds moesten de atleten akkoord gaan om uitsluitend de officiële teamkledij te dragen, en anderzijds dienden ze hun portretrechten af te staan aan de KBAB. Atleten die de conventie niet tekenden, riskeerden om niet opgenomen te worden in de selectie voor Glasgow, zo werd hen per mail meegedeeld. Atleten die tijdens het toernooi de regels overtreden, zouden op basis van de code boetes tot 20.000 euro riskeren.

Onder meer Nafi Thiam deed daaromtrent haar verhaal, lees haar relaas op DEZE PAGINA.