Murphy stopt Brecel-killer op UK Championships, O'Sullivan speelt halve finale

08u32

Bron: Belga 0 getty Shaun Murphy. Meer Sport Shaun Murphy (WS-6) heeft zich in York vlot voor de halve finales van het UK Championship snooker geplaatst. De 35-jarige Engelsman versloeg zijn landgenoot Mark King (WS-21). Met breaks van 71, 56, 78, 75 en 60 maakte "The Magician" er in een mum van tijd 6-1 van.

King, die eerder deze week verraste door Luca Brecel (WS-13) en de Schot John Higgins (WS-5) uit het toernooi te wippen, kon met een 53 break alleen in het tweede frame iets terug doen. Na 1 uur en 42 minuten mocht hij inpakken.

Murphy kan zijn naam een tweede keer op de erelijst zetten, de eerste keer deed hij dat in 2008. In de halve finales (best of 11) komt Murphy zaterdagavond tegenover de winnaar van de partij tussen Mark Joyce (WS-42) en de Welshman Ryan Day (WS-18) te staan. Ronnie O'Sullivan (WS-4) en de Schot Stephen Maguire (WS-20) spelen in de namiddag de eerste halve finale.

photo_news Shaun Murphy