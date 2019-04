Motorcrosser Gajser wint eerste reeks GP van Trentino, eerste Belg tiende GVS

07 april 2019

15u13

Bron: Belga 0 Motorcross De Sloveen Tim Gajser (Honda) heeft de eerste reeks van de MXGP-klasse in de Grote Prijs motorcross in het Italiaanse Trentino op zijn naam geschreven. Op het circuit van Pietramurata was Jeremy Van Horebeek (Honda) de eerste Belg op de tiende plaats.

Gajser won voor de tweede keer een reeks dit seizoen in deze vierde WK-manche. De Sloveen is tweede in de WK-stand. De Italiaan Antonio Cairoli (KTM) werd tweede, voor de Fransman Gautier Paulin (Yamaha). Clément Desalle (Kawasaki), derde in de WK-stand, moest tevreden zijn met de twaalfde stek. Julien Lieber (Kawasaki) werd 13de.

In de MX2-categorie won de Spanjaard Jorge Prado (KTM) de eerste reeks, voor Jago Geerts (Yamaha). Brent Van Doninck (Honda) werd 14de.

De tweede manche staat later op de dag geprogrammeerd.