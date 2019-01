Moordenaars van kunstschaatser Denis Ten moeten achttien jaar de cel in XC

17 januari 2019

15u48

Een Kazachse rechtbank heeft vandaag de twee moordenaars van kunstschaatser Denis Ten (25) veroordeeld tot een gevangenisstraf van achttien jaar.

Arman Koudaïberguenov en Nourali Kiïazov werden schuldig bevonden aan de moord op Denis Ten in juli vorig jaar. Ten werd door twee mannen aangevallen toen die probeerden de zijspiegels van zijn wagen te stelen. Hij kreeg daarbij meerdere messteken in de dij en overleed nadien in het ziekenhuis. Janar Tolybaïeva, een derde beschuldigde, kreeg vier jaar cel voor medeplichtigheid.

Ten, een Kazach van Koreaanse origine, won op het WK van 2013 zilver en jaar later op de Winterspelen in Sochi brons. In 2015 schitterde hij nog een keer met brons op het WK. Op de vorige Winterspelen in Pyeongchang werd hij 27ste. Zijn dood zorgde voor een schokgolf in Kazachstan, waar de sportman erg populair was.