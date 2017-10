Mooi voorspel: bokssters kijken elkaar té zwoel in de ogen, waarna blondine zich niet langer kan bedwingen Hans Op de Beeck

09u54 0 YouTube Meer Sport De bokswedstrijd in de weltergewichten tussen de Zweedse Mikaela Lauren (rechts op de foto boven) en de Noorse Cecilia Braekhus vindt zaterdagavond plaats in Noorse Stokke, maar het voorspel leek wel in Frankrijk te gebeuren. Geen trash talk tussen de twee vrouwen, wel een verrassend potje 'French kissing'.







Ook de reactie van Braekhus, die even vol op de mond gekust werd door haar rivale, kan tellen. Eerst trakteert ze haar nog op een slag, maar al snel kan de gewezen kickboksster de humor van de situatie inzien. En zegt ze ook, nadat de twee snel van elkaar gescheiden worden: "Dit heb ik al lang niet meer gehad!"

REUTERS

Lees ook Belgische bokst binnenkort om WBA-titel tegen wereldkampioene

De twee hebben een voorgeschiedenis. In 2010 sloeg Braekhus Lauren al eens knock-out. De donkerharige Noorse heeft overigens nog niet één kamp verloren en telt een record van 31-0. Ze is de onbetwiste kampioene in de organisaties WBC, IBF en WBO. Verliest ze die zaterdag? Lauren heeft er alvast aardig wat voor over. Ze is ook niet aan haar proefstuk toe. In 2013 deed de 42-jarige hetzelfde bij Christina Hammer, om erna te verliezen. Ook bij de mannen werd er al eens provocatief gekust tijdens de weging door zowel Spike Sullivan als Dereck Chisora.

YouTube