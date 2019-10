Mooi beelden op Chinees meer van de snel groeiende discipline marathonvaren in het kano en kajak ODBS

22 oktober 2019

Mooie beelden uit China, waar op het meer van Didang het Wereldkampioenschap marathonvaren kano & kajak heeft plaatsgevonden. Een relatief jonge, maar zich snel uitbreidende discipline. De minimumafstand voor een marathon bedraagt 15 km voor dames en 20 km voor de heren. Een maximumafstand is niet bepaald en deze kan oplopen tot meer dan 100 km, eventueel verspreid over meerdere trajecten of dagen. Het event vond de voorbije week vier dagen lang plaats. Er kan hierbij gevaren worden op beken, rivieren en kanalen, meren of de zee en er mag bij voorkeur één of meerdere malen overgedragen worden. De start is ofwel een massastart of een Le Mans-start. De Hongaarse kanolegende Renata Csay won voor zowaar de twintigste keer bij de vrouwen, de amper 22-jarige Michael Lund Pedersen ging met de glorie bij de mannen aan de haal. Bekijk hierboven beelden van de slotdag.