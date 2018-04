Mohamed Agourram triomfeert op Antwerp Ten Miles: "De hitte viel echt op je hoofd" Dieter Lizen

22 april 2018

16u20

Bron: Eigen berichtgeving 0 Meer Sport Zelfs de snelste lopers hadden last van de warmte op de Antwerp Ten Miles. Met 0:49:18 liep winnaar Mohamed Agourram lang geen recordtijd. Maar hij maakte er samen met Nick Van Peborgh en Yassine Rachik, de winnaar van vorig jaar, wel een leuke wedstrijd van.

Van Peborgh, op zoek naar een zesde titel voor eigen publiek, nam samen met Yassine Rachik een goede start in de openingsfase. Mohamed Agourram volgde het duo. “Ik ben geen sprinter en die jongens hebben wel een goede sprint in huis”, aldus Van Peborgh achteraf. “Ik heb geprobeerd om ze onderweg te kloppen, in het tweede deel van de wedstrijd heb ik doorgetrokken (waarop Rachik moest lossen, red.). Maar eens we in de binnenstad kwamen, voelde ik dat ik bij deze warmte zelf ging moeten lossen om ongelukken te voorkomen. Eens we van de Meir kwamen en in de binnenstad liepen, viel de hitte echt op je hoofd en was er echt geen zuurstof meer”.

Van Peeborgh ging samen met Agourram de Waaslandtunnel in. Aan het einde van die tunnel zette Agourram zijn eindspurt in, en daar had Van Peborgh geen antwoord op. Rachik eindigde op drie. “Geen eerste plek dus, maar ik vond het wel een leuke wedstrijd met heel sportieve tegenstanders”, aldus Van Peeborgh. “Met 49:34 zeker geen toptijd gelopen, maar ik denk dat er maar heel weinig lopers hier vandaag hun tijd zullen verbeteren”.

Bij de vrouwen ging de overwinning voor het eerst naar de Amerikaanse Melissa Dock in een tijd van 58:51, Kim Geypen en Hanne Verbruggen vervolledigden het podium.

Dit is niet het podium van de Chiquita Kids Run maar wel degelijk van de #AGAntwerp10Miles. Goed gedaan mannen! pic.twitter.com/iCpF2AFzK3 Antwerp 10 Miles(@ Antwerp10Miles) link

Het podium bij de vrouwen met Melissa Dock op 1, Kim Geypen op 2 en Hanne Verbruggen op 3. Proficiat dames! #AGAntwerp10Miles pic.twitter.com/FCH6LAIMGt Antwerp 10 Miles(@ Antwerp10Miles) link