Moedige bokser (18) laat broek zakken na kamp om zijn geheim te onthullen: "Nu volgt een operatie" Redactie

04 maart 2018

11u09

Bron: SportBible 15 Meer Sport "Hij is méér dan een rolmodel. Een ware held." De Amerikaanse bokscommentator Xavier Porter kwam superlatieven tekort na de kamp tussen Michael Valentin en Demetrius Wilson. Dat kwam niet (enkel) door de knappe overwinning van de 18-jarige Valentin, maar vooral door een actie van de tiener na de kamp.

De toeschouwers in het Twin Rivers Casino in Rhode Island keken aanvankelijk vreemd op toen Valentin na zijn overwinning - na een unanieme beslissing van de jury - de microfoon in de hand pakte en zijn boksbroek liet zakken. Maar al snel merkte het publiek dat daar een heel goede reden voor was. In een inspirerende speech sprak de youngster niet zozeer over zijn zege, maar wel over zijn geheim.

And still undefeated 🥊 blessed 18 years old 4-0🥊🥊🥊 pic.twitter.com/1BmX9ELGwT Michael Valentin(@ YourBling_Bling) link

Valentin vertelde dat hij geboren is met ziekte van Hirschsprung, een zeldzame afwijking van de darmen met vooral ernstige constipatie als gevolg. "Ik heb altijd al met een stoma gevochten", verraste Valentin, die het enthousiaste publiek met tranen in de ogen toesprak.

"Ik zal nu voor een poosje verdwijnen uit de ring. Ik ga onder het mes en zal daardoor zeker acht maanden niet kunnen boksen. Het wordt een moeilijke periode, maar ik ga al achttien jaar lang om met tegenslagen. Het komt goed. Ik zal terugkeren, dat weet ik wel zeker."

De speech van Valentin is te zien in onderstaande video vanaf minuut 46: