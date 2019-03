Moeder Nafi Thiam klaagt beleid atletiekliga aan: "Chantage, dat snijdt de goesting af” Valerie Hardie

23 maart 2019

09u15 0 Atletiek De affaire-Nafi Thiam krijgt nog een staartje. De Franstalige Atletiekliga (LBFA) stelde zijn algemene vergadering van vandaag met twee maanden uit, op vraag van de clubs. Zij willen weten hoe hun bestuursleden op het EK in Berlijn met de olympische kampioene zijn omgegaan. Voor Daniele Denisty, de moeder van Thiam, gaat dat niet ver genoeg. Een aanklacht.

“Om te beginnen stel ik me de vraag wie die onderzoekscommissie zal samenstellen. Ik mag hopen dat het niet de raad van bestuur is, anders zijn ze tegelijk rechter en partij. Als het gewoon is om te weten wat er in Berlijn is gebeurd, dan kan je nu al ophouden - de feiten zijn bekend. Er is de versie van de liga en de versie van Nafi. Dat zal altijd woord tegen woord zijn, daar valt niks in op te helderen.”

“Ik kén de geruchten. Volgens de federatie trok Nafi haar truitje opzettelijk kapot en speldde ze haar rugnummer bewust over het logo van een sponsor. Zogezegd om commerciële redenen ingefluisterd door haar management. Ten eerste: Nafi is een volwassen vrouw. Houd op met te doen alsof ze een kind is van zes jaar, ze is oud en wijs genoeg om zelf haar beslissingen te nemen. Denk niet dat haar managers de baas zijn. Nafi betaalt hen niet om bevelen te krijgen. Als ze zegt: ‘Ik neem een sabbatjaar’, dan mag ik op mijn hoofd staan, dan mogen haar managers op hun hoofd staan, dan doét ze dat. Vraag maar aan haar trainer Roger Lespagnard hoe wilskrachtig ze is. Ten tweede: niémand zei haar na die eerste proef dat er een probleem was met haar topje. Terwijl de twee voorzitters en topsportcoördinatoren toch aanwezig waren. Ook Roger merkte het niet op. En Nafi hoorde daar als enige mee bezig te zijn, terwijl zij met haar hoofd bij de competitie zat? Formidabel, echt waar.”

