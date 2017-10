Model zorgt met video voor ontslag NFL-coach en kaart racisme aan in Amerika: "Hij gebruikte me als dienblad om zijn coke op te snuiven" Hans Op de Beeck

Bron: Miami Herald 2 rv Meer Sport Kijana Nige, een Amerikaans model uit Las Vegas, zorgt voor flink wat commotie in het American Football. Een video die Chris Foerster, coach bij het American Football-team Miami Dolphins, naar haar stuurde waarin hij op zijn bureau vlak voor een vergadering een lijntje coke snuift, heeft ze op Facebook gezet.

Foerster liet maandag al weten op te stappen. De twee maanden zwangere Nige stelt nu dat ze het deed om een einde te maken aan het extreme gedrag van Foerster ("hij gebruikte me zelfs als dienblad om coke te snuiven") en om het racisme in de States aan te kaarten. "Kijk, ik heb veel blanke vrienden", stelt het model. "Maar nu zijn zij het die doen alsof ik Chris ertoe gedwongen heb coke te snuiven. Neen, dit is wat hij geregeld doet en hij filmde zichzelf om zijn liefde aan mij te tonen. Iedereen moet verantwoordelijk zijn voor zijn eigen daden. Terwijl de Dolphins hun Afro-Amerikaanse spelers verbieden te knielen tijdens het nationale volkslied, staan er wel coaches langs de kant die zo high als s**t zijn en dat volkslied waarschijnlijk niet eens kunnen meezingen. En nu mag hij nog zelf opstappen ook, in plaats van hem op staande voet te ontslaan."







In de zondag uitgekomen video van 56 seconden zien we hoe Foerster drie lijntjes poeder opsnuift met een briefje van 20 dollar. Hij zegt: "Hey babe, ik mis je en ik denk aan jou wanneer ik dit doe. Wat denk je als ik nu naar een vergadering ga en ik dit doe voor ik vertrek? Gek? Het gaat nog even duren voor we dit weer samen kunnen doen, omdat ik weet dat je de baby wil houden. Het was leuk om samen high te worden. Heel leuk. Vlug, nog een klein beetje voor ik naar die meeting moet." Een bron binnen de Dolphins gaf aan de 'Miami Herald' toe dat de tafel in de video tot een bureau binnen de technische ruimte van de coaches behoort. Nige van haar kant refereert in haar Facebook-post naar het poeder als 'blow', een veelgebruikt woord voor cocaïne.

Foerster bood een dag later zijn excuses aan en zegt zich nu volledig te concentreren op zijn herstel. De Dolphins bieden daarbij hun hulp aan. Foerster was lijncoach van de aanvallers en al aan zijn 25ste seizoen toe in de NFL. Met een jaarlijks salaris van telkens tussen 2,1 en 2,5 miljoen euro per jaar, was hij een van de bestbetaalde assistenten in de competitie. Hij werkte ook als trainer bij de 49ers, Washington, Ravens, Colts, Buccaneers en Vikings.

Na een interview gisteren met ESPN-radio, zette Nige nog als bewijs screenshots van conversaties met Foerster online (zie afbeelding hieronder). Daaruit blijkt dat Foerster dreigde met geweld in het geval ze de video openbaar zou maken. Het model vindt het ook onverklaarbaar dat zij nu kritiek krijgt. Voor haar het bewijs dat er in de States een dubbele standaard geldt. "Wij (de Afro-Amerikanen, nvdr) worden gewoon anders behandeld. Minder betaald. Anders bestraft, zelfs. En dan vragen ze waarom wij sommige dingen niet langer steunen wat betreft dit land?" Ze stelt ook helemaal niet te genieten van al de aandacht en dat ze zelfs al doodsbedreigingen gekregen heeft de voorbije dagen.

