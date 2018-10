Mo Farah wint marathon van Chicago in nieuwe Europese recordtijd DMM

07 oktober 2018

Mo Farah kwam vandaag als eerste over de streep in de marathon van Chicago. Hij liep de 42,195 km in 2u05:11. De voormalige koning van de piste op de 5.000 en 10.000 meter zette zo een nieuwe Europese recordtijd neer op de marathon.

Dat vorige record stond sinds december vorig jaar op naam van de Noor Sondre Nordstad Moen, die de Fukuoka Marathon in Japan uitliep in 2u05:48. De 35-jarige Farah liep in de laatste anderhalve kilometer van de uitgeregende marathon in Windy City weg van de Ethiopiër Mosinet Geremew. De viervoudig Olympisch kampioen op de 5.000 en 10.000 meter liep nog maar zijn derde marathon en behaalde de overwinning in 2u05:11; een nieuw Europees record.

Geremew eindigde uiteindelijk 13 seconden na Farah. Suguru Osako kwam als derde over de streep en zette een Japans record neer met een tijd van 2u05:50.