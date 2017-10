Mo Farah breekt met omstreden coach Salazar 08u57

Bron: Belga 0 Getty Images Meer Sport De Britse topatleet Mo Farah heeft gebroken met de omstreden Amerikaanse coach Alberto Salazar. Dat meldde Farah in een interview met de Engelse tabloidkrant The Sun. De 34-jarige langeafstandsloper werkte sinds 2011 onder Salazar in Portland. De succesvolle samenwerking leverde zes wereldtitels op en vier keer olympisch goud. Zowel bij Londen 2012 als Rio 2016 won Farah de 'dubbel' (5000 en 10.000 meter). Salazar wordt al geruime tijd in verband gebracht met doping.

De gerenommeerde atletiektrainer van Cubaanse afkomst raakte in opspraak door de vaak experimentele methodes die hij hanteert op het door Nike gefinancierde trainingscentrum. Het Amerikaanse antidopingbureau Usada stelde vorig jaar een onderzoek in. De naam van Farah, boegbeeld van de groep, dook steeds weer op als het over de praktijken van Salazar ging. De Brit voelde zich meermaals slachtoffer van een hetze.



Farah nam in augustus bij de WK in Londen afscheid van de baan. Hij werd voor eigen publiek opnieuw wereldkampioen op de 10.000 meter. Op de 5000 meter moest de geboren Somaliër genoegen nemen met zilver. Farah gaat zich nu richten op wegwedstrijden, vooral de marathon.



"Ik keer terug naar Londen, ik heb mijn thuis gemist", zei Farah. Hij gaat in Engeland werken onder coach Gary Lough, oud-trainer en echtgenoot van voormalig marathonloopster Paula Radcliffe. "Ik kan niet wachten op deze nieuwe start. En ik kan ook niet wachten tot ik mijn favoriete voetbalploeg Arsenal zie spelen in het Emirates-stadion." Farah is in training voor de marathon van Londen, op 22 april.





Getty Images