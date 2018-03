MMA-vechter wil aantonen dat Chinese kungfu "bedrog" is en laat weinig heel van mysterieuze nazaat van Ip Man, de mentor van Bruce Lee Hans Op de Beeck

07u30 8 Meer Sport MMA-vechter Xu Xiaodong (39) heeft nog maar eens voor oproer gezorgd in de Chinese sportwereld door een tegenstander te vernederen die claimt een afstammeling te zijn van kungfu-grootheid Ip Man, de mentor van Bruce Lee. Ding Hao ging in de kamp van drie rondes, die live werd uitgezonden, maar liefst zes keer tegen het canvas.

Het is niet de eerste keer dat Xu Xiadong, naast Mixed Martial Arts-vechter ook een coach op dat terrein, de vloer aanveegt met een aanhanger van de traditionele Chinese gevechtskunsten. Meer zelfs, Xu heeft er zijn missie van gemaakt om aan te tonen dat die oude kunsten in de hedendaagse vechtsport nog maar weinig voorstellen. Dat die heldenverhalen sterk overroepen zijn en het wereldje van de martial arts heel wat fraude en hypocrisie kent. Vorig jaar overmeesterde hij al na zeven seconden een tai chimeester. Dat zorgde voor zo veel woede bij de traditionele Chinezen dat een multimiljonair met 1,3 miljoen euro zwaaide om Xu een lesje te leren. Maar dat geld zal niet naar Ding gaan. In een gevecht dat plaatsvond op 18 maart in Chengde en via livestream te zien was op 'City Fighting', een show rond gevechtssporten die door Xu geproduceerd wordt, was hij kansloos. Wat de nodige vragen deed oproepen.

In tegenstelling tot over de controversiële Xu, die met de bijnaam 'Mad Man' door het leven gaat, is er over Ding immers weinig geweten. De kerel van naar verluidt 20 jaar claimt een een afstammeling van de vierde generatie te zijn van de beruchte Ip Man, een Wing Chun-grootheid en de leraar van Bruce Lee. Wing Chun is een zuidelijke stijl uit de vechtsport kungfu waarin de nadruk ligt op korte en snelle bewegingen die moet toelaten zich te verdedigen tegen grotere en sterkere tegenstanders. Maar de manier waarop Ding zich naar de slachtbank laat leiden, is voor velen bijzonder vreemd. Volgens Yang Chua, een gereputeerde Chinese sportjournalist, is Ding helemaal geen beoefenaar van Wing Chun. De manier waarop hij aanvalt en zijn trage manier van reageren zorgt voor achterdocht. Yang claimt dat de kamp opgezet spel is door Xu Xiaodong.

En er is nog meer mysterie rond de video. Volgens Yu Changhua, die de meester van Ding zou zijn en zijn eigen Wing Chun-school heeft, is de video van drie minuten slinks bewerkt en zou Ding ook de nodige klappen hebben uitgedeeld. Hij stelt dat zijn pupil na de partij goedgeluimd was en dat Xu tijdens de kamp stevige blessures heeft opgelopen.