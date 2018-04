MMA-ster onthult schokkende details over hoe ze als 14-jarige slachtoffer werd van groepsverkrachting: "Ik kon enkel bidden dat het snel voorbij was" YP

11 april 2018

11u57

Paige VanZant, één van de populairste vechtjassen uit het Mixed Martial Arts, heeft een boek geschreven en daarin komt ze met enkele schokkende onthullingen. Zo treedt ze onder meer in detail over hoe ze als 14-jarige het slachtoffer werd van groepsverkrachting door medestudenten.

In 'Rise: Surviving the Fight of My Life' onthult VanZant hoe ze aanhoudend gepest werd op de Oregon high school en hoe ze daardoor zelfs aan zelfmoord dacht. "Ik zag op een bepaald moment geen andere uitweg meer. Als je zoveel pijn voelt is het niet echt zo dat je wilt sterven. Je wil gewoon die pijn niet meer voelen. Op een moment voelde ik me zelfs zo slecht, dat ik mijn middagpauze doorbracht in de toiletten. Gewoon omdat ik schrik had om te lunchen in de cafetaria."

Haar drang om toch maar geaccepteerd te worden, dreef haar op haar 14 naar een feestje en daar voltrokken zich nog andere vreselijke feiten. In haar boek beschrijft ze die haarfijn (en in tegenwoordige tijd): "Ik word aangezet tot drinken door een groepje jongens. Ze duwen me van hier naar daar. Ik probeer me te verzetten, maar het lukt niet. Mijn ledematen hangen als nat cement aan mijn lichaam en in mijn hoofd hangt een zware mist. Ik ben wakker en bij bewustzijn, maar mijn lichaam voelt dood aan. Ik weet wat er aan het gebeuren is, maar ik kan er niks aan doen om het te stoppen. Ik heb geen stem of keuze; al wat ik kan doen is ondergaan en bidden dat dit snel over is."

"Nochtans hadden mijn ouders me goed opgevoed. Ik had beter moeten weten en had dergelijke gevaarlijke situatie beter moeten aanvoelen, maar het kwam allemaal zo ver omdat ik me zo eenzaam voelde... Ik voelde zoveel pijn en al waar ik kon aan denken was 'wow, zij willen mijn vrienden zijn'." Nadien werd het zelfs nog erger: zo deed het op haar school de ronde dat zij zou hebben ingestemd met haar was overkomen en kwam ze op een dag zelfs thuis om te zien hoe een boom 'versierd' was met "condooms die er als kerstornamenten waren ingegooid".

In haar boek neemt Paige VanZant, die eigenlijk Paige Sletten heet, dus geen blad voor de mond en daar heeft ze ook een goede reden voor. "Ik heb beslist dat ik heel transparant wil zijn, zo kan ik andere slachtoffers van pesten of seksueel misbruik helpen. Ik ben op een punt gekomen waarop ik het tijd vond om ermee naar buiten te komen. En als ik dat wou doen, dan was de beste manier daarvoor om het neer te schrijven in een boek zodat mensen het konden lezen. Daarom moet het dus niet noodzakelijk uit mijn mond komen, maar zo kennen de mensen wel mijn verhaal."

