MMA-schandaal in Brazilië: verliezer van kamp pakt op schandelijke wijze revanche ODBS

12 september 2018

11u38 1

Bij een regionale kamp in het in Brazilië mateloos populaire MMA (Mixed Martial Arts) zijn alle wetten van de sportiviteit getart. Marcelo Alves werd tot de verdiende winnaar uitgeroepen, maar Wemerson Vito was vastbesloten het laatste woord te hebben. Vito geeft zijn tegenstander eerst nog wel een handdruk, maar haalt dan erg verrassend schandelijk uit. Alves kwam er gelukkig zonder blessure vanaf, de straf van Vito is niet gekend. Maar in een sport die hoog oploopt met wederzijds respect, staat de Braziliaan ongetwijfeld een lange schorsing te wachten.