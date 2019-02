MMA-ref volgt spervuur aan klappen en mist daardoor cruciale wending, tien tellen later staan er 30 fans in de kooi GVS

06 februari 2019

15u11

In een gevecht in de Duitse MMA (Mixed Martial Arts) brak prompt de hel los. Ömer Solmaz had zijn opponent Felix Schiffarth volledig in zijn macht en deelde een spervuur aan rake klappen uit. De scheidsrechter volgde de ontwikkelingen nauwkeurig op de voet, in die mate zelfs dat hij de witte handdoek van opgave - die niet echt precies in de ring werd geworpen - niet zag landen. Het sein voor de trainers van Schiffarth om in de kooi te spurten om hun poulain van verdere schade te behoeden. De ene sprong over de hindernis, de andere koos met het deurtje voor een gemakkelijkere oplossing. Schiffarth werd zo bevrijd uit zijn netelige situatie.

Daarmee was de kous echter niet af, want de optocht van de twee coaches was de trigger voor tientallen andere aanwezigen om het toneel te bestormen. Fans, trainers en stewards bemoeiden zich met het gebeuren. Eerst met geduw en getrek, nadien om de triomftocht van Solmaz te vieren. Achteraf beoordeelde de jury dat de winnaar niets te verwijten valt. De MMA-referee had Solmaz immers meegedeeld om te blijven vechten tot híj het sein zou geven dat de kamp gestreden was. Uiteindelijk maakten de twee trainers er op een wel heel atypische manier een einde aan...

