MMA'er ligt op zijn rug en kan geen kant meer op, maar dan gebeurt iets wat niemand in de zaal had zien aankomen

Zondag toonden we al hoe MMA-legende Demetrious 'Mighty Mouse' Johnson met een indrukwekkende actie voor de elfde keer op rij zijn wereldtitel bij de vlieggewichten met succes verdedigde. Maar toch deed er een MMA'er nog straffer afgelopen weekend. Zijn naam: Hossam Quashua.

Quashua kwam in actie op het Wawan Fighting Championship in Koeweit, maar tijdens de kamp in onderstaande video bevond hij zich op een bepaald moment toch in een hachelijke situatie. Quashua lag op zijn rug, terwijl zijn opponent nog gewoon op zijn benen stond en even leek na te denken over wat de beste manier was om toe te slaan.



Het leek een kwestie van tijd vooraleer het licht uit zou gaan bij Quashua, maar niets bleek minder waar. Een kat in het nauw maakt rare sprongen en dat kan na dit weekend ook gezegd worden over Quashua. Hij trapte zijn tegenstander vol in het gelaat, waarna die tegen het canvas ging. Neen, die apotheose had niemand in de zaal nog verwacht.

