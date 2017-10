MMA-beauty krijgt kritiek na "zware blunder", maar ze zet haar opmars wel flink verder Hans Op de Beeck

09u00 3 instagram mackenziedern/LFA Meer Sport Mackenzie Dern laat niemand onbewogen in het MMA. Op haar 24ste wordt ze al vergeleken met de onttroonde en afgehaakte UFC-koningin Ronda Rousey, zowel qua vechtstijl als looks. Dat komt niet zonder kritiek, al pakte ze gisteren zwaar uit in haar debuut in het flyweight.

BOOM! Mackenzie Dern does it again! Punched her way into a RNC. Congrats, @MackenzieDern! #LFA24 #oss pic.twitter.com/axFFuhUKoF Josh Sánchez(@ jnsanchez) link

Tijdens LFA 24 liet Dern een verpletterende indruk na in haar kamp met flyweight-veterane Mandy Polk (3-4). De jiu-jitsu kampioene pakte al in de eerste ronde na 2'55" uit met een spervuur aan zware slagen en kreeg de 32-jarige Polk snel tegen de grond, waarna ze haar versmachtte door haar bij de nek te grijpen. Dern liet Polk niet meer los in een zogenaamde 'rear-naked choke' (RNC), een van haar specialiteiten. Haar record staat zo op 4-0. Nog niet geklopt, maar ook met de nodige kritiek op haar naam. "Mooi resultaat, maar de manier waarop... Als ze op die manier, met haar kin veel te hoog, op haar tegenstandsters blijft afgaan gaat ze nog zwaar geklopt worden", aldus MMA-journalist Jonathan Snowdon. "Een beetje hetzelfde verhaal als Rousey. Hopelijk wijst iemand haar op haar zwakheden en krijgen we geen déjà-vu."

Al zijn er ook veel 'believers' in Dern. "Volgens mij gaat ze een grotere carrière tegemoet dan Rousey", aldus gewezen UFC-lichtgewicht kampioen Benson Henderson. "Ze gaat een echt uithangbord worden." Ariel Helwani, een vermaard MMA-journalist, zegt: "Ze is er op het vlak van haar slagen al heel wat op vooruitgegaan in vergelijking met haar eerste kamp in de octagon. Zij die haar bekritiseren, hebben haar eerste kamp niet gezien. Er is heel wat verbetering. Mocht ik haar zijn, ik zou ook in de 125 flyweight-klasse blijven - die is oppervlakkiger dan de 115."

De gewichtsklasse waarin ze verder wil gaan, heeft de amper 1 meter 60 grote Dern immers nog niet 100% gevonden. "Iedereen vraagt me nu of ik verder ga in de 125, maar ik weet het echt niet", zegt ze. "Het lijkt wel of de meisjes in deze klasse echt veel zwaarder zijn dan mij. Maar de kilo's die ik moet kwijtspelen om de 115 te halen, dat is niet makkelijk. Voor mijn laatste twee kampen viel me dat heel zwaar. Flyweight is toch niet de klasse waarin ik verder wil gaan. Als ik een manier vind om in de 115 verder te doen, lijkt me dat het beste - zeker voor iemand van mijn gestalte. Maar wie weet?"

