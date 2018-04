Misnoegde Ronnie O'Sullivan out op WK snooker, ref moet tussenbeide komen na 'botsing' met opponent LPB

28 april 2018

18u12 4 Meer Sport Ronnie O'Sullivan is uitgeschakeld in de tweede ronde op het WK snooker in Sheffield. O'Sullivan, vijfvoudig laureaat in de 'Crucible', ging met 13-9 onderuit tegen zijn Britse landgenoot Ali Carter. 'The Rocket' stond na de sessie van gisteren al met 9-7 in het krijt en kon die kloof vandaag niet meer dichten.

De uitschakeling van O'Sullivan verliep niet zonder slag of stoot, en dat mag u letterlijk nemen. Toen Carter op het punt stond er 11-8 van te maken, kwam hij in botsing met O'Sullivan toen de twee elkaar aan tafel kruisten. Een misnoegde O'Sullivan zei daarop: "Jij bent 'Mister Angry', stop daarmee." Carter keek O'Sullivan niet begrijpend aan, waarop die laatste aangaf dat het Carters beurt was om te spelen. Waarop Carter: "Dank je wel, heel vriendelijk van je."

Op dat moment kwam referee Paul Collier tussen: "Het is genoeg geweest kerels, speel gewoon verder." O'Sullivan repliceerde: "Ik ben zo koel aan een komkommer."

Voor Carter was het de eerste keer in vijf duels in de 'Crucible' dat hij O'Sullivan kon verslaan. In 2008 en 2012 moest hij in de finale buigen voor 'The Rocket'.

