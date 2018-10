Misnoegde bokskampioene Persoon mogelijk in de problemen omdat ze niet kon plassen bij controle: “Er zou wel wat respect terug mogen komen” TLB

30 oktober 2018

18u07 0 Meer Sport Er hangt bokskampioene Delfine Persoon mogelijk een schorsing boven het hoofd. De 33-jarige West-Vlaamse kreeg zondag een dopingarts over de vloer, maar plassen lukte niet. “V olgens de dokter wordt dit vermoedelijk een gemiste controle en opnieuw een rechtszaak”, schrijft een misnoegde Persoon op haar Facebook-pagina.

“Ik heb opnieuw dopingcontrole gehad maar had pech dat ik net naar het toilet was geweest. Onmiddellijk plassen zat er niet in. Het gevolg was dat ik niet mocht gaan trainen, een looptraining, omdat de arts dreigde met een gemiste controle”, legt de 33-jarige West-Vlaamse uit.

Na de nodige discussies kon de wereldkampioene bij de lichtgewichten toch haar training afwerken. “Maar dan op de piste zodat ze me altijd konden zien”, gaat ze verder. “Na de training ben ik onmiddellijk naar het werk vertrokken maar plassen ging nog altijd niet. Intussen was ik wel volop aan het drinken. Eenmaal aangekomen op het werk (Persoon werkt bij de spoorwegpolitie) stelde ik voor dat men mij kon volgen met een aparte wagen maar de controledokter bleek niet voor rede vatbaar. Uiteindelijk is de arts misnoegd vertrokken. Resultaat is vermoedelijk een gemiste controle en een rechtszaak. Terwijl ik wel wou plassen, maar gewoon niet direct kon en zoals nog enkele topsporters wel moet werken.”

Persoon sluit af met een sneer naar de overheid. “Wij moeten voldoen aan alle regeltjes voor de Vlaamse Overheid en wat krijgen we terug van steun: een subsidie die ze niet-ontvankelijk keuren (voor een grotere bokszaal). Als je als topsporter zelf je boontjes dopt, zou er wel wat respect terug mogen komen van de Vlaamse Overheid aub!” Persoon stoomt zich momenteel klaar voor een verdediging van haar WBC-wereldtitel tegen de Canadese Sandy Tsagouris op 8 december in Ardooie.