Mislukt WK voor Timmers? Ja, maar er vallen wijze lessen uit te trekken voor de Spelen in Tokio Bart Fieremans in Zuid-Korea

25 juli 2019

06u10

Bron: Eigen berichtgeving 0 WK Zwemmen Pieter Timmers kende geen plotse verrijzenis: hij verlaat zijn koningsnummer 100m vrij als 16de in de halve finale, zonder toeters of bellen. WK-missie mislukt? Ja en neen, want er valt een wijze les te trekken voor een andere voorbereiding richting de Spelen van Tokio 2020.

Best mogelijk dat Timmers zijn hoogste toppen voor altijd zal gescheerd hebben op de Spelen van Rio 2016 met zijn zilver op de 100m vrij die net als het olympisch goud van Fred Deburghgraeve in het collectieve geheugen van de Belgische sportgeschiedenis gegrift staat. Op dit WK in Gwangju – hoogstwaarschijnlijk het laatste WK uit zijn carrière – kon Timmers die bloedvorm van toen niet benaderen. Of het moet zijn dat Timmers een ander motto huldigt: save the best for the last, in Tokio 2020.

Zelf hadden Timmers en zijn coach een finale in gedachten om van een geslaagd WK te mogen spreken. Maar na zijn estafette-afknapper zondag bleek die missie al wat gedoemd. De vorm liegt niet op een groot kampioenschap. Het scheelde al niet veel of Timmers had de halve finales op de 100m vrij gemist – amper twee honderdsten overschot had hij met 48.76, wel goed voor een leuke quote: “In de tweede 50m dacht ik op het eind van de race: ‘Komaan man, je zit hier wel op een WK: je moet gas geven. Anders zit je er niet bij’.”

De hoop op een snellere halve finale bleef uit. Pittig detail: Timmers zwom in de baan naast Kyle Chalmers, die hem in Rio van goud hield. Omgekeerd evenredig met de turbo van Timmers toen in de eindsprint viel hij nu in het slot plat. Zijn chrono: 48.91, een dikke seconde boven zijn Rio-record.

De topvorm ontbrak dus. Timmers voelde zich al voor de halve finales niet helemaal lekker: “In de voorstart had ik een soort van hyperventilatie. Alles tintelde. En voor de start verkrampten mijn handen. Dat ging wel weg. De eerste 50m voelden nog goed aan. Maar na het keerpunt kwam er geen versnelling. Het voelt aan alsof ik niet voldoende uitgerust was.”

Magere WK-balans

Timmers kon niet anders dan de WK-balans tot nu mager noemen: “Natuurlijk had ik op meer gehoopt. Als vice-olympisch kampioen wil je in die finale. Ik dacht niet dat het onmogelijk was – want in april en mei lukte in die Champions Swim Series wel nog zonder moeite toptijden - maar nu zat het er niet in.”

Zijn coach Ronald Gaastra draait niet rond de pot: “Pieter is niet topfit, omdat hij niet genoeg uitgerust is.” De verklaring is niet zo ver te zoeken. De uitnodiging voor de nieuwe topcompetitie van de Champions Swim Series in april en mei nam Timmers graag aan. Eindelijk viel er wat geld te verdienen met het zwemmen – en hij piekte goed. Hij won de drie events verspreid over drie continenten in Guanghzou, Boedapest en Indianapolis met enkele beste tijden sinds Rio, waaronder een WK-finalewaardige 48.32.

Zo moesten ze wel sleutelen aan een andere WK-opbouw. Timmers had daarna vijf weken een zwaar trainingsblok, en een kortere rustperiode om supercompensatie te verkrijgen. Gaastra zal nagaan of hij in de trainingsschema’s om Timmers beter op dit WK te krijgen fouten gemaakt heeft: “Misschien hebben we teveel op kracht en intensiteit gewerkt. We mogen niet overshooten.”

En zo is dit WK weliswaar een tegenvaller, maar niet helemaal nutteloos als het team-Timmers de juiste lessen er uit trekt voor de Spelen in Tokio, waar hij in schoonheid zijn carrière aan de top wil uitzwaaien.

Maar ook in 2020 is het programma druk. De Champions Swim Series vallen wellicht vroeger in februari, maar er is ook nog het EK. “Ik zal bekijken aan wat ik meedoe. De voorbereiding moet op punt staan”, beseft Timmers. Ook Gaastra zegt dat Timmers knopen moet doorhakken: “Dit jaar viel de keuze op de Swim Series. Hij heeft goed geld verdiend, maar we wisten dat het zijn WK-voorbereiding op de helling kon zetten. Die prijs heeft hij nu betaald.”