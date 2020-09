Miserie troef bij familie Everts: Stefan blijft op sukkel met voeten, zoon Liam loopt breuken op in arm Valerie Hardie

08 september 2020

07u22 0 Meer sport Wat is dat toch met het gezin-Everts? Terwijl vader Stefan nog altijd op de sukkel is met zijn voeten, brak zoon Liam zondag bij een val in Italië het spaakbeen en de ellepijp in zijn rechterarm. Meteen kan de 16-jarige motorcrosser een kruis maken over zijn Europese titelkansen in de EMX 125 en over zijn seizoen.

In maart lachte het geluk Liam Everts nog toe. Voor het eerst triomfeerde hij in de EMX125, met een zege in Groot-Brittannië. Het verzachtte de pijn wat voor zijn vader en trainer Stefan, die nog altijd van de ene operatie naar de andere sukkelt - The Legend houdt maar twee tenen over aan een ongelukkige malaria-infectie die hij in november 2018 in Congo opliep en moet over een week alweer onder het mes om de wondes aan zijn hielen te laten ‘opkuisen’. “Normaal was die ingreep voor oktober gepland, maar door de blessure van Liam beslisten we de operatie te vervroegen”, zegt de 48-jarige Everts.

Zaterdag was Liam Everts zo blij als een kind dat de competitie eindelijk hernam en hij als leider aan de eerste manche in het Italiaanse Faenza verscheen. 48 uur later was hij een hoopje ellende. Na een val in de eerste manche kon hij de schade nog beperken (5de) maar toen zijn motor net voor een sprong stokte, vloog Everts over zijn stuur. De 16-jarige Limburger kwam niet ongehavend uit de crash: scans wezen gisteren uit dat hij breuken in de ellepijp en het spaakbeen van zijn rechterarm had opgelopen. “Het enige positieve is dat Liam zijn pols niet heeft ontwricht, anders had zijn lijdensweg nog langer geduurd”, vertelt Stefan Everts.

Weg is Europese titel

Liam Everts kreeg een gips aangemeten en zou vijf tot zes weken buiten strijd zijn. Zijn seizoen is gedaan en de titel is foetsie. Stefan Everts: “Misschien zou hij Lommel halen, midden oktober, maar dan zal zijn kracht weg zijn - ik vind Liam nog te jong om al met zijn gezondheid te spelen, vooral omdat de titel toch weg is.” Niet voor het eerst: in 2016 greep de jonge Everts al eens naast de Europese titel bij de 65cc door een valpartij (gebroken sleutelbeen) en in 2018 miste hij de wereldtitel bij de 85cc door mechanische pech. “Het is en blijft een technische sport”, sust zijn vader. “Het frustreert Liam wel dat het al de derde keer is dat hij zijn titelkansen in rook ziet opgaan, maar over enkele weken is dat vergeten.”

En kan hij zijn vizier op 2021 richten, wanneer hij de overstap naar de EMX250 maakt. Stefan Everts: “Normaal heb je een overgangsjaar nodig wanneer je van categorie verandert, maar Liam heeft nu de lengte, het gewicht en de leeftijd om misschien meteen voorin mee te strijden.”

