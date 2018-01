Misbruikte turnster levert schrijnende getuigenis tegen teamarts: "Mijn vader geloofde mij eerst niet. Toen hij besefte dat ik de waarheid sprak, pleegde hij zelfmoord" Peter Luysterborg

De getuigenissen tegen Larry Nassar, voormalig arts van het Amerikaanse turnteam, worden met de dag schrijnender. Eén van de slachtoffers van Nassar, die tientallen jonge turnsters jarenlang seksueel misbruikte, beschuldigt de arts ervan verantwoordelijk te zijn voor de zelfmoord van haar vader.

Kyle Stephens was het die gisteren in een muisstille rechtszaal in Lansing (Michigan) haar trieste verhaal deed. De turnster vertelde dat teamarts Larry Nassar, nota bene een vriend van de familie, haar begon te bepotelen toen ze zes jaar oud was. Toen ze na jarenlang stilzwijgen haar ouders daarvan op de hoogte bracht, geloofden die haar aanvankelijk niet.

"Je overtuigde mijn ouders ervan dat ik een leugenaar was", fulmineerde Stephens. "Maar kleine meisjes blijven niet altijd klein. Ze groeien uit tot sterke vrouwen die terugkeren om jouw wereld te vernietigen. Ik ben naar de rechtbank gekomen om de wereld te laten weten dat jij de leugenaar bent, niet ik. Alleen komt die getuigenis voor mijn vader te laat. Hij geloofde me niet en herhaalde voortdurend dat ik mij bij jou moest verontschuldigen. Toen hij uiteindelijk besefte dat ik de waarheid sprak over het seksueel misbruik dat ik had ondergaan, heeft hij zichzelf van het leven benomen." (lees hieronder verder)

Stephens was de eerste van bijna 100 vrouwen die tijdens de vierdaagse hoorzitting een getuigenis zullen afleggen als slachtoffer van Nassar. De openbaar aanklager eist een levenslange celstraf voor de 54-jarige dokter, die tijdens vier Olympische Spelen dienst deed als teamarts van het Amerikaanse turnteam.

Ook Donna Markham, moeder van turnster Chelsea Markham, legde een emotionele getuigenis af voor de rechtbank. De vrouw vertelde dat haar dochter werd aangerand door Nassar toen ze bij hem in behandeling was voor een rugblessure na een val van de evenwichtsbalk. Het meisje was toen amper tien jaar oud.

Drugs

"Chelsea is nooit hersteld van het seksueel misbruik door Nassar", aldus haar moeder in tranen. "Ze stopte met turnen en begon een leven vol drugs te leiden. Ze had constant depressies en pleegde in 2009 op 23-jarige leeftijd zelfmoord. Ik ben hier in de rechtbank omdat dit het laatste is wat ik voor mijn dochter kan doen. Ik wil dat hij (Nassar) hoort wat er met mijn dochter is gebeurd. Hij is het die verantwoordelijk is voor het proces dat tot haar zelfvernietiging heeft geleid."

Nassar aanhoorde de getuigenissen met gebogen hoofd en maakte geen oogcontact met de slachtoffers toen ze hem rechtstreeks aanspraken.

Vorige maandag liet viervoudig olympisch kampioene Simone Biles weten dat ook zij werd misbruikt door de teamarts.

Wie met vragen zit over zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op de site www.zelfmoord1813.be.

