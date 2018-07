Milanov geeft forfait voor EK atletiek met stressfractuur in rechtervoet YP

29 juli 2018

18u51

Discuswerper Philip Milanov, de zilveren medaillewinnaar van het EK atletiek in Amsterdam in 2016, geeft forfait voor het EK van 7 tot 12 augustus in Berlijn. De Bruggeling kampt met een stressfractuur in de rechtervoet, zo liet hij zelf weten op Instagram.

"Slecht nieuws, ik zal het EK moeten overslaan", schreef Milanov op Instagram. "Een stressfractuur in een middenvoetsbeentje in mijn rechtervoet zorgt ervoor dat ik vier tot zes weken niet kan gooien. Creatieve, alternatieve trainingen zullen nodig zijn, maar ik zal er snel weer staan."

Milanov schoot in 2015 als een raket richting wereldtop met een zilveren medaille op het WK in Peking. Een jaar later pakte hij ook op het EK in Amsterdam de zilveren plak. Eerder dat jaar vestigde hij met 67m26 het huidige Belgisch record. De Spelen in Rio en het WK in Londen in 2017 werden met een negende en een veertiende plaats eerder een teleurstelling.

Dit seizoen kwam Milanov al tot 66m51, op de Diamond Leaguemeeting in Stockholm. Hij zou, indien hij deelnam, als het nummer zeven op de Europese ranking richting EK in Berlijn trekken. België verliest dus een van zijn grootste kanshebbers op eremetaal in de Duitse hoofdstad. De andere medailles in Amsterdam twee jaar geleden kwamen van Thomas Van der Plaetsen (goud in de tienkamp) en de Belgian Tornados (goud op de 4x400 meter). Uiteraard moet dit jaar ook zevenkampster Nafi Thiam tot de medaillekandidaten gerekend worden.