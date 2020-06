Mike Tyson toont opnieuw dat comeback nakend is: “Ongelofelijk wie er allemaal tegen mij wil vechten” ODBS

23 juni 2020

15u11

Bron: instagram miketyson 5 Boksen Het lichte en snelle voetenwerk, de combinaties aan zware stoten, de vliegensvlugge reacties: op zijn 53ste lijkt Mike Tyson waarschijnlijk meer dan ooit op de ‘Iron Mike’ van weleer. In afwachting van de bekendmaking van zijn komende kamp voor het goede doel, heeft de gewezen kampioen bij de zwaargewichten opnieuw een opvallende video gedeeld op zijn Instagram.



Vijftien jaar na zijn laatste bokskamp, is Tyson er duidelijk klaar voor. Weg de bijna zeventig kilogram ballast die hij tijdens zijn pensioen snel meezeulde. Het stootkussen van zijn trainer zal het geweten hebben, in een vorig filmpje belandde de man zelfs even in de touwen. Het blijft alleen nog gissen naar wie zijn eerste tegenstander wordt voor de comeback. Evander Holyfield heeft al te kennen gegeven open te staan voor een zogenaamde ‘trilogiekamp’ - herinner u het stukje oor dat Tyson in hun laatste duel afbeet. Ook Shannon Briggs, een andere gewezen kampioen bij de zwaargewichten, claimde recent nog een akkoord te hebben rond een kamp tegen Tyson, net zoals de entourage van Tyson Fury al benaderd is.

Toen rapper Lil Wayne in zijn ‘Young Money’ radioshow Tyson de vraag stelde of het Holyfield wordt, hintte Tyson op een nog grotere naam. “Het is niet te geloven wie er allemaal tegen mij wil vechten. Er zijn er zoveel. En wat voor namen. Momenteel lopen de onderhandelingen volop, een contract zal snel ondertekend worden. En wat de kamp ook opbrengt, alles gaat naar anderen. Alleen mijn vrouw houdt er als mijn zakenpartner wat aan over. Maar ik niets, mijn geld gaat naar het goede doel.”

Tyson stelde ook zich beter te voelen dan ooit. “God is barmhartig naar mij toe. Ik ga verder met trainen, met er goed uit te zien. Kijk Wayne, ik weeg nog slechts 104 kilo! En ik raak nog maar net in vorm. Klaar om mensen in nood te helpen. Armen, daklozen, verslaafden. Omdat ik weet wat het is om zo diep te zitten. Maar slechts weinigen hebben het overleefd op de manier waarop ik dat gedaan heb.”

