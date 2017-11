Mike Tyson mag Chili niet binnen en wordt op eerste vliegtuig richting VS gezet PL

19u27

Bron: afp/belga 0 AFP Mike Tyson wordt geëscorteerd door enkele leden van de Chileense politiediensten. Meer Sport Voormalig bokskampioen Mike Tyson is op de luchthaven van de Chileense hoofdstad Santiago tegengehouden en op het eerstvolgende vliegtuig richting de Verenigde Staten gezet. Dat hebben de Chileense politiediensten (PDI) bevestigd.

De 51-jarige Tyson was niet welkom in Chili omwille van de strenge migratiewetgeving in het Zuid-Amerikaanse land. "De Chileense onderzoekspolitie kan buitenlanders die in hun land van oorsprong veroordeeld werden of een gerechtelijk verleden hebben, de toegang tot Chili weigeren", aldus de PDI.

Tyson reisde voor het eerst in zijn leven naar Chili. Hij had er diverse publicitaire verplichtingen. De voormalige wereldkampioen bij de zwaargewichten bracht drie jaar in de cel door na de verkrachting van Desiree Washington op een hotelkamer in Indianapolis in 1992. In 1999 zat hij voor korte tijd achter de tralies na een gevecht met twee autobestuurders.

In juni 2005 stond Tyson voor de laatste maal in de ring. Tegen de Ier Kevin McBride gaf hij na zes ronden op. Het betekende zijn zesde nederlaag in 56 profkampen. Van zijn laatste vier gevechten verloor Tyson er drie. Zijn laatste zege boekte hij in februari 2003 toen hij zijn landgenoot Clifford Etienne na 49 seconden knock-out sloeg. Van zijn 50 overwinningen behaalde Tyson er 44 met KO.