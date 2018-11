Mick Schumacher rijdt komend seizoen in Formule 2: “Logische stap in mijn carrière” Tim Engelen

27 november 2018

14u10

Bron: AD.nl 0 Meer Sport Mick Schumacher, de zoon van zevenvoudig wereldkampioen Formule 1 Michael Schumacher, rijdt komend seizoen in de Formule 2. De 19-jarige Duitser zal uitkomen voor het team van Prema.

Schumacher werd dit jaar kampioen in de Europese Formule 3 na een ijzersterke tweede seizoenshelft. “Ik kijk er erg naar uit om volgend jaar in de F2 te rijden. Het is een logische stap in mijn sportieve carrière, want ik wil mijn technische ervaring en rijvaardigheden verbeteren”, vertelt Schumacher.

Nog meegeven: Prema leverde in 2016 en 2017 de kampioen in de Formule 2 met Pierre Gasly en Charles Leclerc.