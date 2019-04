Mick Schumacher klokt meteen tweede tijd in eerste rit in Ferrari: “Natuurlijk heb ik veel geleerd van mijn vader” TV

02 april 2019

18u53

Bron: The Sun, BBC, Belga 2 Formule 1 Zeven jaar geleden zat Michael Schumacher voor het laatst in een Formule 1-wagen, toen voor Mercedes. Zijn zoon Mick heeft deze ochtend zijn eerste kilometers afgelegd in een Ferrari tijdens een test op het Bahrain International Circuit. Dat verliep goed, want hij liet meteen de tweede tijd noteren.

Mick Schumacher reed op het circuit in Bahrein in de Ferrari SF90 van zijn landgenoot Sebastian Vettel die Mick al kent van toen hij een kind was. Daarom was Vettel even enthousiast als de jonge Mick (20). “Door zijn achternaam draagt hij een grote erfenis met zich mee en zal hij moeten bewijzen dat hij genoeg snelheid heeft om de top te bereiken. Mick is goed bezig en werkt hard. Hij verdient het om te staan waar hij nu staat. We moeten hem de tijd en kansen geven, zodat hij zich verder kan ontwikkelen. Ik kan niet wachten om hem officieel in de voetsporen van zijn vader te zien treden.”

De Duitser is regerend Formule 3-kampioen en maakt sinds januari deel uit van de Driver Academy van Ferrari. Dit jaar neemt Schumacher junior met Prema deel aan de Formule 2, waar hij zich eerst in wil bewijzen. “Ik was enorm opgewonden voor de tests en wil Ferrari bedanken voor de kans die ze me gaven. Maar eerst moet ik mij concentreren op mijn F2-seizoen en daar 100% de focus op leggen.”

A Schumacher. A Ferrari. @SchumacherMick drives out for the first time for @ScuderiaFerrari #F1Testing pic.twitter.com/xGnrYBCUsr Formula 1(@ F1) link

De eerste test verliep goed, hij zette de tweede chrono (1:29.976) op de tabellen. Enkel de Nederlander Max Verstappen (1:29.379) klokte in zijn Red Bull een snellere tijd. De felle regenval was lange tijd spelbreker. Daardoor kon de twintigjarige Duitser niet veel meters maken. Hij kwam tot 56 rondjes in de Ferrari SF90. Veel waarde hoeft daarom niet gehecht te worden aan de chrono’s. Door de slechte weersomstandigheden konden de vijftien piloten niet voldoende rondjes rijden om de bolide echt te testen. Onder hen nog een opvallende rijder: Fernando Alonso testte voor McLaren. De voormalige Spaanse wereldkampioen, die de elfde tijd neerzette, stopte als piloot, maar is nu technisch adviseur van de Britse renstal.

Het blijft niet bij deze ene test, want morgen rijdt Mick rondjes voor zowel Ferrari als Alfa Romeo, het zusterteam van Ferrari. De Ferrari Academy liet ook weten dat Mick aan nog twee testen zal deelnemen dit jaar, één in Barcelona en later in Abu Dhabi.

Geen uitzondering

Mick Schumacher is geen uitzondering in de Formule 1 met zijn jonge leeftijd. Hoewel het bij hem nog bij testen blijft, maakten eerder Max Verstappen (21) bij Red Bull en Charles Leclerc (20) hun debuut in F1. Zij bewezen al het hoogste niveau aan te kunnen. In de Grote Prijs van Bahrein afgelopen zondag werd Leclerc derde, Verstappen greep met zijn vierde plaats net naast het podium.

De jonge Schumacher kon leren van de beste. Zijn vader Michael Schumacher won zeven wereldtitels, waaronder vijf bij Ferrari. Sinds een ski-ongeval vijf jaar geleden is hij niet meer publiek verschenen. “Ik heb veel geleerd van mijn vader, hij heeft me gemaakt tot de persoon die ik nu ben. We praatten veel over het racen en dat heeft me al vaak geholpen in de praktijk.”