Michael van Gerwen wint European Darts Trophy derde jaar op rij Redactie

15 oktober 2018

00u01

Bron: Belga 0

's Werelds nummer een Michael van Gerwen heeft zondag voor het derde jaar op rij het toernooi om de European Darts Trophy (ET13) gewonnen. De 29-jarige Nederlander was in het Duitse Göttingen weer eens een klasse apart. In de finale versloeg hij de Engelsman James Wade (PDC-12) met duidelijke cijfers: 8-3.

Mighty Mike, die een gemiddelde gooide van ruim 111 punten, verdiende 28.000 euro aan zijn titelprolongatie. Vorig weekeinde won hij in Dublin de World Grand Prix, goed voor een winstpremie van circa 110.000 euro.