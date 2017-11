Michael van Gerwen weer de beste in Grand Slam of Darts Redactie

Bron: Belga 0 ANP Meer Sport De 28-jarige Nederlander Michael van Gerwen heeft voor het derde jaar op rij het Grand Slam of Darts gewonnen. De wereldkampioen en nummer één van de wereld nam in het Engelse Wolverhampton in de finale met 16-12 de maat van de kleurrijke Schot Peter Wright (PDC-2). "Mighty Mike" kon daardoor weer bijna 125.000 euro bijschrijven op zijn toch al goedgevulde bankrekening.

Van Gerwen had in de halve finale al afgerekend met zijn Engelse rivaal Phil Taylor (PDC-6), die het Grand Slam of Darts al zes keer won. De 28-jarige Brabander versloeg "The Power" met 16-8. De finale tegen de bont uitgedoste Wright, die landgenoot Gary Anderson (PDC-3) met 16-15 had afgetroefd, ging na wat vroege breaks over en weer tot 10-10 gelijk op. Van Gerwen plaatste daarna echter een break, direct gevolgd door een leg waarin hij 146 wist uit te gooien. Daarmee was het beslissende gat geslagen.

Van Gerwen maakte het karwei af door dubbel 16 te gooien. Daarmee kroonde hij zich voor de derde keer op rij tot winnaar van de Grand Slam of Darts, het toernooi met de beste darters van de PDC en de rivaliserende bond BDO. "Aan dit toernooi doen geen pannenkoeken mee, je moet op je best presteren. En ik kan van mezelf zeggen dat ik een fantastisch toernooi heb gespeeld", zei Van Gerwen, die bij de prijsuitreiking zijn recent geboren dochtertje Zoë op het podium in de armen sloot. "Ik wil iedere finale winnen. Alle druk lag op mijn schouders. Ik ben dolblij dat ik weer heb gewonnen."

Van Gerwen en Wright troffen elkaar eerder dit jaar ook al in de finale van de Premier League, de lucratieve topcompetitie met de beste darters ter wereld. De Schot liet in die eindstrijd liefst zes kansen liggen om de winst binnen te halen. Van Gerwen kon daardoor zijn titel prolongeren.

Van Gerwen is ongeslagen sinds hij er begin oktober in de World Grand Prix verrassend in de eerste ronde uitging. Op goed drie weken tijd won hij het European Championship, de World Series of Darts Finals en nu dus ook het Grand Slam, waaraan dit jaar geen Belgen deelnamen.

