Michael Phelps vertelt hoe hij zijn depressie overwon: “Wat ik nu doe is beter dan een gouden medaille winnen” MDB

07 november 2018

20u38

Bron: Locker Room Talk Liefst 28 olympische medailles heeft Michael Phelps in zijn bezit en toch was hij op een bepaald moment in zijn leven allesbehalve gelukkig. In een nieuw interview met basketballer Kevin Love vertelt de beste zwemmer aller tijden hoe hij omging en nog steeds omgaat met zijn depressie.

23 gouden olympische medailles kan Michael Phelps rond zijn hals hangen. Op fysisch vlak was Michael Phelps nauwelijks te kloppen, maar na zijn indrukwekkende zwemcarrière loerde een zware depressie om de hoek. Phelps dacht zelfs aan zelfmoord. Nu wil hij vooral mensen met mentale problemen helpen en het ook onder de aandacht brengen. “Ook al ben je de sterkste man ter wereld, dan nog zul je problemen ondervinden”, vertelde Phelps. “Ik wil niet dat mijn medailles definiëren wie ik ben. Wat ik nu doe, een kans hebben om een leven te redden, is beter dan een gouden medaille winnen.”

“Ik heb pas op mijn dertigste leren communiceren”, lachte Phelps. “Ik heb ontdekt dat door te communiceren, je open te stellen en jezelf te zijn je zo veel andere mensen helpt. Ik leer nu nog altijd om mezelf te zijn. Sinds de Olympische Spelen kende ik heel wat enge momenten. Ik ben iemand die heel hard is voor zichzelf ook al hou ik van mezelf en hou ik van wat ik zie in de spiegel. Toch zijn er nog steeds momenten waarop ik worstel met mezelf en dat is beangstigend.”