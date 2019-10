Michael Chege en Kabi Nassam toppen marathon in Brussel, Naert tweede op halve afstand Redactie

06 oktober 2019

14u40 0 atletiek De Keniaan Michael Chege en Kabi Nassam hebben in een uitgeregend Brussel de marathon gewonnen. Op de halve marathon eindigde Europees kampioen Koen Naert als tweede.

De tocht van 42,195 kilometer bracht de lopers van het Jubelpark via de Belliardstraat, de Wetstraat en de Koningsstraat naar het Ter Kamerenbos en het Park van Tervuren. Via de Tervurenlaan en Montgomery bereikten de lopers opnieuw het Jubelpark, waar de finish lag.

Chege klokte daar onder de triomfbogen 2u17:53, en hield daarmee Willem Van Schuerbeeck (2u19:11) achter zich. De Keniaan Karim Kwemboi (2u:32:53) pakte het brons. Bij de vrouwen veroverde onze landgenote Kabi Nassam (2u54:48) voor het tweede maal op rij de zege. De Française Ludivine Seulin (3u09:11) en de Noorse Inger Marit Valstad (3u10:33) mochten als tweede en derde mee op het podium.

Koen Naert kreeg op de halve marathon flink weerwerk van Nick Earl. De Brit en de Belg vochten het uit in een spannende eindsprint, waarin Earl aan het langste eind trok. De eindtijd van de winnaar was 1u07:16 tegenover 1u07:18 voor Naert. Sander Heemeryck werd derde in 1u:09:19. De Duitse Sonja Vernikov (1u20:5) was de beste bij de vrouwen voor de Tsjechische Marketa Marcanikova (1u23:11) en de Nederlandse Myriam Van Roeden (1u28:42).