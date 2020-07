Meteen Belgisch onderonsje in WNBA: Meesseman en Allemand treffen elkaar in openingsduel DMM

14 juli 2020

09u31

Bron: Belga 0 WNBA Het WNBA-seizoen start op 25 juli in Florida achter gesloten deuren meteen met een Belgisch getint duel. Op de eerste speeldag treft uittredend kampioen Washington Mystics, met Emma Meesseman (27), het Indiana Fever van Julie Allemand (23).

Het seizoen in de WNBA moest oorspronkelijk op 15 mei starten, maar werd uitgesteld vanwege de wereldwijde coronacrisis. De competitie zal dit jaar in verkorte vorm doorgaan op de IMG-academie in Bradenton, dichtbij Tampa Bay. In de reguliere competitie dienen 22 wedstrijden afgewerkt te worden, vorig jaar waren dat er nog 34. Nadien volgen in oktober de play-offs. Twaalf teams nemen deel.

Net als de NBA, die koos voor een verblijf in Disney World om haar seizoen af te werken, koos de WNBA ervoor om alle speelsters in één bubbel onder te brengen en zo het risico op coronabesmetting te verkleinen. De 27-jarige Meesseman start aan haar zevende seizoen bij de Washington Mystics. De 23-jarige Allemand komt voor het eerst uit in de WNBA.

