Met ‘The Rocket’ ben je nooit klaar: Ronnie O’Sullivan vindt net op tijd z'n genialiteit terug en plaatst zich voor WK-finale na thriller MXG

14 augustus 2020

23u45 0 WK Snooker Ronnie O’Sullivan (WS-6) heeft zich vrijdag in het Crucible Theatre van Sheffield voor de zevende keer in zijn carrière voor de finale van het wereldkampioenschap snooker geplaatst. Dat gebeurde met de hakken over de sloot. De 44-jarige Engelsman versloeg zijn landgenoot Mark Selby (WS-7) na een schitterende comeback met 17-16.

Aan de eerste sessie hield O’Sullivan woensdag nog een 5-3 voorsprong over. Selby won donderdag de eerste vier frames van de tweede sessie en zou die voorsprong niet snel uit handen geven. Na de tweede sessie was het 7-9, na de derde 11-13. In de slotsessie kwam O’Sullivan vrijdagavond meteen langszij, maar Selby antwoordde onmiddellijk (13-15) en kwam bij 14-16 op één frame van de zege. Met de rug tegen de muur produceerde “The Rocket” toch weer zijn beste snooker. Met geniale breaks van 131 en 71 sleepte hij een beslissend 33e frame uit de brand. In het slotframe leek O’Sullivan het in stijl gaan af te maken, maar stokte het bij 64. De kans die Selby daarop nog kreeg, kon hij niet ten volle benutten.

Voor “The Jester of Leicester”, wereldkampioen in 2014, 2016 en 2017, wordt het zo minstens een jaar langer wachten op een vierde wereldtitel. O’Sullivan gaat voor een zesde titel, na 2001, 2004, 2008, 2012 en 2013. Eén keer verloor hij een WK-finale: in 2014 tegen Selby. Met een 37e rankingtitel kan O’Sullivan zondag alleen recordhouder worden. Nu deelt hij het record nog met de Schot Stephen Hendry. Wat het aantal Triple Crowns betreft, is O’Sullivan al alleen recordhouder. Met ook nog zeven keer het UK Championship en zeven keer het Masters, zit hij aan negentien stuks.

In de finale (best of 35) neemt O’Sullivan het zaterdag en zondag op tegen zijn 28-jarige landgenoot Kyren Wilson (WS-8). Die schakelde de Schotse kwalificatiespeler Anthony McGill (WS-39) eveneens met het kleinste verschil uit. Voor Wilson wordt het z'n eerste finale.

De nieuwe wereldkampioen strijkt een half miljoen pond (553.000 euro) op, voor de runner-up is er 200.000 pond (221.000 euro). Op de Order of Merit klimt Wilson al minstens naar de zesde plaats op. Bij toernooiwinst wordt hij de nummer drie van de wereld, O’Sullivan kan achter Judd Trump de nummer twee worden. Luca Brecel, die zich niet voor het WK kon plaatsen, zakt een plaatsje op de wereldranglijst, van 37 naar 38.

