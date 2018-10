Met sprong die alleen nog maar door mannen is uitgevoerd aast turnwonder Biles op WK-medailles Redactie

25 oktober 2018

23u59 0 Meer Sport Simone Biles (21) is klaar om opnieuw te schitteren. In 2016 nam het Amerikaanse turnwonder een pauze, maar de voorbije maanden stoomde ze zich helemaal klaar voor het WK artistieke gymnastiek. En niet om zomaar het eremetaal weg te kapen.

In Doha wil ze immers uitpakken met een sprong die alleen nog maar door mannen is uitgevoerd. Het is de zogenaamde ‘Cheng’ - in 2005 genoemd naar de Chinese gymnaste Cheng Fei - maar dan nog een tikkeltje moeilijker omdat de Texaanse er nog een extra halve draai aan toevoegt. Biles voerde de sprong al eerder succesvol uit tijdens de Amerikaanse selecties, en als ze dat huzarenstukje ook op het WK tot een goed einde brengt, is de ‘Biles’ geboren.

De sprong van Biles tijdens de Amerikaanse selecties:

De originele sprong van Cheng Fei in 2005: