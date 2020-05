Met of zonder Luca Brecel? Snookerseizoen hervat begin juni KDZ

23 mei 2020

06u51 0 Snooker Na een maandenlange onderbreking wegens de coronapandemie wordt het snookerseizoen begin juni hervat. Met of zonder Luca Brecel (25)? Hij weet op dit moment niet of hij Engeland in mag.

Van maandag 1 tot donderdag 11 juni vindt volgens een nieuw format en achter gesloten deuren de Championship League plaats in de Marshall Arena in Milton Keynes. Die locatie werd gekozen omdat er de mogelijkheid is om iedereen te herbergen. Spelers, staf en officials zullen het complex niet mogen verlaten. Alle 128 profspelers kregen een uitnodiging in de bus, de 64 hoogst geplaatste spelers die op de uitnodiging ingaan, worden toegelaten. Dat op voorwaarde dat ze een negatieve coronatest afleggen. Topspelers als wereldkampioen Judd Trump (WS-1), Neil Robertson (WS-2), Mark Allen (WS-5) en Kyren Wilson (WS-8) zegden al toe.

Van 1 tot 8 juni wordt in een eerste fase in zestien groepen van vier gespeeld. De zestien groepswinnaars spelen op 9 en 10 juni in vier groepen van vier, waarvan de vier groepswinnaars het op 11 juni in de finalegroep tegen elkaar opnemen. Alle wedstrijden gaan over vier frames. Voor elke deelnemers is er minstens 1.000 pond (1.100 euro) prijzengeld, de toernooiwinnaar strijkt 30.000 pond (33.500 euro) op.

Ook Luca Brecel (WS-37) ontving een uitnodiging. Het kriebelt om er terug aan te beginnen, maar er rijzen een aantal praktische problemen. “Wij weten op dit moment niet of wij Engeland binnenkomen”, zegt vader Carlo Brecel. “Zijn de grenzen open? Geraken wij er met de wagen via Calais? Kunnen wij vliegen vanuit Nederland? En wat gebeurt er bij aankomst in de UK? Moeten wij dan in quarantaine?”

Meer vragen dan antwoorden op dit moment voor de familie Brecel. “Wij wachten op verdere instructies van World Snooker, hopelijk is er na het weekend meer duidelijkheid.” Vorige week nog legde de Britse overheid een plan op tafel waarbij iedereen bij aankomst in het Verenigd Koninkrijk verplicht twee weken in quarantaine zou moeten. Daarbij zouden géén uitzonderingen worden gemaakt voor professionele sporters. Snooker zou in Engeland de eerste grote sport zijn die sinds de uitbraak van de coronacrisis weer live op televisie komt.