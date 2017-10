Met de tong uit de mond, pakt MMA-vechter uit met in octagon ongeziene beweging om einde te maken aan kamp Hans Op de Beeck

08u00 0 rv Meer Sport MMA-puristen zullen het niet graag toegeven, maar er zijn heel wat gelijkenissen tussen het Mixed Martial Arts en het WWE (World Wrestling Entertainment, 's werelds grootste worstelorganisatie). Daar gaf de Engelsman Jonno Mears het voorbije weekend meer dan ooit blijk van door uit te pakken met de 'Boston Crab'.







Conor McGregor, zeker sinds de 'Money Fight' de grootste ster in het UFC, haalt de mosterd bij Ric Flair, de worstelaar die vorige week nog stelde spijt te hebben van zijn uitspraak dat hij met 10.000 vrouwen naar bed is geweest. Door de Ier op geweldige wijze gekopieerd, was Flair vooral op het vlak van trash talk een fenomeen. Terwijl vechters als Ken Shamrock, Brock Lesnar en Matt Riddle zowel succes hadden in MMA als WWE. Bovendien zie je in MMA ook geregeld grepen en bewegingen terug die furore gemaakt hebben in het worstelmilieu. Maar een MMA-vechter die uitpakt met de zogenaamde 'Boston Crab', dat is een primeur. Jonno Mears profiteerde ervan om zijn organisatie, Full Contact, mee in de kijker te zetten. In Bolton maakte hij met de dodelijke 'submission' na 90 seconden in de openingsronde een einde aan zijn kamp met Aaron Jones. Pas de tweede kamp van Mears (2-0), maar de beelden van zijn straffe 'Crab' gaan meteen de wereld rond.

I'd rather watch this clip all day long than a single down of football. #MMARules pic.twitter.com/1WK2SXje4b — Dave Madden (@DaveMMAdden) 2 oktober 2017

De 'Boston Crab' wordt ook wel 'The Walls of Jericho' genoemd. Naar Chris Jericho, een van de allergrootste worstelaars die er zijn handelsmerk van maakte. Jericho reageerde alvast op het filmpje. "Haha, zie je wel dat de 'Walls of Jericho' echt werkt!", tweette de zesvoudige wereldkampioen. Bij deze vorm van onderwerping wordt de tegenstander op de buik tegen het canvas gelegd waarna rug en benen zo veel mogelijk richting het hoofd gebogen worden. Jones kon niet anders dan zich over te geven, waarna Mears triomfantelijk de tong uit de mond stak.

Seriously, though, I've gone for the Boston Crab probably a thousand times rolling, never got close. Hats off to random MMA dude. — Lee BlackBolt (@LeeCasebolt) 2 oktober 2017

I just saw a guy lose a MMA fight via Boston Crab... — Mike (@TheMikeOG) 2 oktober 2017

Fans...dont ever moan at me using a Boston Crab as a finish.



It was a legit MMA finish tonight.https://t.co/rOYkfaCdMY pic.twitter.com/yJTter8zUE — Joe Coffey (@Joe_Coffey) 2 oktober 2017