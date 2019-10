Exclusief voor abonnees Met de hulp van een Belgische prof en een hoop gadgets: Kipchoge doorboort mythische grens Niels Vleminckx

14 oktober 2019

06u00 0 Atletiek Een mythische grens doorboord. Eliud Kipchoge (34) liep een marathon in minder dan twee uur. Eén van de grootste sportprestaties ooit. Met de hulp van een hoop gadgets en een Belgische prof.

Wie weleens op de loopband staat in de fitness, heeft het vast al eens geprobeerd. De snelheid geleidelijk laten oplopen tot 20 kilometer per uur. Voor de lol. Langer dan tien seconden duurt het lachen doorgaans niet — voor een gewone sterveling is dat bijna sprinten.

Eliud Kipchoge liep dit weekend 42,195 kilometer lang aan gemiddeld 21,2 kilometer per uur. Een marathon in 1 uur, 59 minuten en 40 seconden. Waanzin. “Ik wil mensen inspireren en aantonen dat er voor niemand grenzen bestaan.”

