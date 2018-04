Mestdagh kampioen met Salamanca, Meesseman dicht bij titel met Ekaterinburg VH

30 april 2018

Kim Mestdagh veroverde gisteren voor het eerst een landstitel met een buitenlandse club. De Belgian Cat greep met Perfumerias Avenida uit Salamanca de Spaanse titel na een 61-77-zege tegen Girona. Mestdagh speelde slechts 1'28" en kwam niet tot scoren.

Emma Meesseman staat met Ekaterinburg dan weer op een zucht van haar derde Russische landstitel. Gisteren won 'Ekat' ook zijn tweede partij in de finale van de playoffs (best-of-five) tegen Kursk met 82-69. Meesseman was goed voor 11 punten, 10 rebounds en 3 assists. Woensdag staat de derde partij in Kursk op de agenda.