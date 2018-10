Messi, Ronaldo, Williams en Armstrong: ook deze sporters moesten al een monsterboete ophoesten MDB

04 oktober 2018

17u45 0 Meer Sport Liefst 17 miljoen euro moet Adrian Mutu nu ophoesten nadat hij in 2004 als speler van Chelsea betrapt werd op het gebruik van cocaïne. Dat kreeg de Roemeense ex-voetballer gisteren te horen nadat zijn beroep in de rechtszaak werd verworpen. Een flinke som, maar Mutu is niet de eerste sporter die een monsterboete op tafel moet leggen.

Boete van 100 miljoen dollar geëist tegen Armstrong, maar die komt goed weg

Nadat de zevenvoudige Tourwinnaar - zijn eindzeges werden geschrapt - Lance Armstrong in 2013 bij Oprah Winfrey zijn ondertussen wereldberoemde dopingbekentenis aflegde, daagde de Amerikaanse overheid de ex-renner voor de rechter. Dat de gevallen wielerheld sponsorgeld van US Postal aanvaardde en terwijl met doping in de weer was, kon er bij de overheid niet in. Het gevolg: ze eisten een schadevergoeding van 100 miljoen dollar (zo'n 87 miljoen euro). Armstrong zou zo zijn hele hebben en houden verliezen. Strijdvaardig als de Amerikaan is, bleef Armstrong niet bij de pakken zitten. Hij trof een schikking van vijf miljoen dollar (ruim 4 miljoen euro) met de Amerikaanse overheid. Het scheelt alvast een slok op de borrel.

Cristiano Ronaldo, Lionel Messi en de Spaanse fiscus

Belastingontduiking van topvoetballers die actief zijn in de Primera Division, het is een steeds wederkerend fenomeen. Het kwam Lionel Messi zelfs op een gevangenisstraf van 21 maanden te staan, maar de Argentijnse topvoetballer van Barcelona verdween niet achter de tralies. De boete van de Spaanse fiscus was er met 2 miljoen euro wel niet minder op. Ook Cristiano Ronaldo maakte in zijn periode bij Real Madrid kennis met de Spaanse fiscus en moest maar liefst 19 miljoen euro op tafel leggen na een schikking en ook hij kreeg een gevangenisstraf, in dit geval van twee jaar. Nog in dat rijtje voor fiscale fraude: Luka Modric (1 miljoen euro) en Marcelo (750.000 euro).

Kim Clijsters ziet hoe de stoppen bij Serena Williams helemaal doorslaan

De tirade van Serena Williams tegen umpire Carlos Ramos in de afgelopen US Open-finale ligt nog vers in het geheugen. De Amerikaanse tennister kreeg ook een boete van 17.000 dollar voor haar ongepast gedrag, maar die verdween in het niets tegenover de boete die ze kreeg na de halve finale op de US Open van 2009. Wanneer ze in de wedstrijd tegen Kim Clijsters op haar eigen opslag een eerste fout tegen kreeg en nadien nog eens voor een voetfout en zo het punt verloor, ging Williams helemaal over de rooie. "Ik neem deze bal en steek die door je f*cking keel", schreeuwde ze richting de lijnrechter. Clijsters kreeg twee matchpunten en Serena verloor de wedstrijd dan ook met 6-4 en 7-5. Ze kreeg ook een boete van 82.500 dollar (bijna 72.000 euro).

John Terry moet boeten voor racistische uitlatingen richting tegenstander

Als bonkige verdediger is John Terry van geen kleintje vervaard, maar op het veld proberen spelers hun tegenstrever ook op mentaal vlak te destabiliseren. Zo ook de kapitein van Chelsea in 2011 tegen Queens Park Rangers. Terry slingerde enkele racistische woorden richting het hoofd van Anton Ferdinand en dat kwam hem letterlijk duur te staan. Ondanks dat Terry het steeds ontkende en de politie hem vrij sprak, kreeg de verdediger toch een boete van 220.000 pond (bijna 250.000 euro). Ook zijn toenmalige club Chelsea gaf hem een boete, maar het bedrag bleef binnenskamers.

Homo-verwijt komt Kobe Bryant duur te staan

Kobe Bryant dacht na een incident in 2011 wel twee keer na vooraleer zijn frustraties te uiten. De basketster van de Los Angeles Lakers kreeg tegen de San Antonio Spurs een technische fout tegen en raasde op de bank verder. In al zijn woede schold hij scheidsrechter Bennie Adams uit voor "vuile homo". Het kwam hem op een boete van 100.000 dollar te staan (70.000 euro). "Wat ik zei, kwam voort uit frustratie en mag niet letterlijk worden genomen. Ik wilde niemand beledigen, allerminst de homo- en lesbische gemeenschap", verontschuldigde Bryant zich al snel.