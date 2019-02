Mertens neemt met wildcard deel aan Shoot Out snooker, Brecel plaatst zich vlot voor hoofdtabel van China Open Redactie

19 februari 2019

18u30

Bron: Belga 0

Ben Mertens neemt met wildcard deel aan Shoot Out snooker

Luca Brecel (WS-13) is dit jaar niet de enige Belg in het Shoot Out snooker. De 23-jarige Limburger heeft het gezelschap van Ben Mertens. Die 14-jarige Oost-Vlaming kreeg een wildcard voor het toernooi, dat donderdag in het Engelse Watford van start gaat.

De eerste wedstrijd van Mertens wordt een clash tussen generaties. De wereldkampioen bij de U16 opent donderdagnamiddag immers tegen de Thaise veteraan James Wattana, in 1993 finalist op het Masters en winnaar van drie rankingtoernooien. Zijn laatste finale speelde Wattana in 1995. Hij won toen als nummer drie van de wereld het Thailand Open door een piepjonge Ronnie O’Sulivan met 9-6 te verslaan. Inmiddels is Wattana 49 en is hij op de wereldranglijst naar de 117e plaats afgezakt.

Brecel start zijn toernooi vrijdagavond tegen de 28-jarige Engelsman Farakh Ajaib. In 2016 schopte Brecel het tot de finale. Daarin moest hij toen met 50-36 de duimen leggen voor de Fin Robin Hull (WS-86). Vorig jaar ging hij er in de derde ronde (1/16 finales) uit tegen de Cyprioot Michael Georgiou (WS-48), die het toernooi uiteindelijk op zijn naam zou schrijven. De titelverdediger opent donderdag het toernooi tegen Peter Ebdon (WS-44).

Voor het eerst nemen er vrouwen deel aan de fase van een Brits rankingevent dat live op televisie (Eurosport) uitgezonden wordt. Twee van de acht wildcards gingen naar elfvoudig wereldkampiene Reanne Evans (WWS-2) en naar Emma Parker (WWS-10), nummer een van de wereld bij de vrouwen tot U21 jaar. De 33-jarige Evans staat in de eerste ronde tegenover snookerlegende Jimmy White (WS-75), zes keer vicewereldkampioen. Parker, 19 jaar, geeft de Indiër Laxman Rawat partij.

De wedstrijden op het Shoot Out worden gespeeld naar één frame, dat niet langer mag duren dan 10 minuten. De eerste vijf minuten moet de witte bal binnen de 15 seconden gespeeld worden, na vijf minuten is dat binnen de tien seconden. Bij een fout mag de tegenstrever de bal in hand nemen en hem leggen waar hij wil.

Brecel plaatst zich vlot voor hoofdtabel van China Open

Luca Brecel (WS-13) heeft zich zonder veel problemen geplaatst voor de eindfase van de China Open (1 miljoen pond). In het Engelse Cannock versloeg de Limburger in de kwalificatieronde de Hongkonger Danny Lee (WS-121) met 6-1.

Brecel ging meteen van start met een 72 break, waarna Lee in de tweede frame enige tegenstand bood. De 23-jarige Limburger won alsnog de frame en potte in frame drie een 61 break weg. Ook frame vier en vijf waren voor de nummer dertien op de wereldranglijst. In frame zes lukte Lee een 52 break waarmee hij de nul van achter zijn naam kon vegen. In de zevende frame tot slot toonde de winnaar van de China Championship in 2017 dat hij duidelijk de betere was met een sublieme 108 break. Dat zich vertaalde in een afgetekende 6-1 overwinning.

In de eindfase (1-7 april in Peking) moet Brecel het opnemen tegen de winnaar van de wedstrijd tussen de Ier Fergal O'Brien (WS-57) en de Engelsman Sam Baird (WS-88).

. Uitslag kwalificatieronde:

Luca Brecel (Bel/13) - Andy Lee (HKo/121) 6-1

81(72)/32 - 65/51 - 100(61)/4 - 85/31 - 61/14 -39/77(52) - 108(108)/0.